https://ria.ru/20250504/moshenniki-2014860726.html

Россиянам рассказали, как мошенники шантажируют подростков в соцсетях

Россиянам рассказали, как мошенники шантажируют подростков в соцсетях - РИА Новости, 04.05.2025

Россиянам рассказали, как мошенники шантажируют подростков в соцсетях

Мошенники выбирают для преступных действий подростков, которые много времени проводят в социальных сетях, и через фейковый аккаунт начинают входить в доверие к... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T11:36:00+03:00

2025-05-04T11:36:00+03:00

2025-05-04T11:36:00+03:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мошенники выбирают для преступных действий подростков, которые много времени проводят в социальных сетях, и через фейковый аккаунт начинают входить в доверие к жертве и начинают давить на нее, чтобы та выполнила их условия, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Типичный алгоритм шантажа: преступники выбирают юношей или девушек, которые много времени проводят социальных сетях..., создают фейковый аккаунт, с которого переписываются,... и пытаются войти в доверие к подростку..., начинают давить на жертву, чтобы та выполняла их условия", - говорится на фотоматериале, который опубликовало ведомство. Правоохранители отметили, что для защиты ребенка от мошенников необходимо настроить приватный доступ к его аккаунтам, а также, не нарушая личные границы, уточнять у него, чем он занимается в социальных сетях, чтобы знать об интересах несовершеннолетнего. Также в МВД РФ посоветовали установить антивирус и объяснить ребенку, что нельзя отправлять незнакомцам личные данные или компрометирующие материалы.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия