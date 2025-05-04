https://ria.ru/20250504/moshenniki-2014860726.html
Россиянам рассказали, как мошенники шантажируют подростков в соцсетях
Россиянам рассказали, как мошенники шантажируют подростков в соцсетях - РИА Новости, 04.05.2025
Россиянам рассказали, как мошенники шантажируют подростков в соцсетях
Мошенники выбирают для преступных действий подростков, которые много времени проводят в социальных сетях, и через фейковый аккаунт начинают входить в доверие к... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T11:36:00+03:00
2025-05-04T11:36:00+03:00
2025-05-04T11:36:00+03:00
технологии
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россия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мошенники выбирают для преступных действий подростков, которые много времени проводят в социальных сетях, и через фейковый аккаунт начинают входить в доверие к жертве и начинают давить на нее, чтобы та выполнила их условия, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Типичный алгоритм шантажа: преступники выбирают юношей или девушек, которые много времени проводят социальных сетях..., создают фейковый аккаунт, с которого переписываются,... и пытаются войти в доверие к подростку..., начинают давить на жертву, чтобы та выполняла их условия", - говорится на фотоматериале, который опубликовало ведомство. Правоохранители отметили, что для защиты ребенка от мошенников необходимо настроить приватный доступ к его аккаунтам, а также, не нарушая личные границы, уточнять у него, чем он занимается в социальных сетях, чтобы знать об интересах несовершеннолетнего. Также в МВД РФ посоветовали установить антивирус и объяснить ребенку, что нельзя отправлять незнакомцам личные данные или компрометирующие материалы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Россиянам рассказали, как мошенники шантажируют подростков в соцсетях
МВД: мошенники входят в доверие к проводящим много времени в соцсетях подросткам
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости.
Мошенники выбирают для преступных действий подростков, которые много времени проводят в социальных сетях, и через фейковый аккаунт начинают входить в доверие к жертве и начинают давить на нее, чтобы та выполнила их условия, рассказали в управлении
по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Типичный алгоритм шантажа: преступники выбирают юношей или девушек, которые много времени проводят социальных сетях..., создают фейковый аккаунт, с которого переписываются,... и пытаются войти в доверие к подростку..., начинают давить на жертву, чтобы та выполняла их условия", - говорится на фотоматериале, который опубликовало ведомство.
Правоохранители отметили, что для защиты ребенка от мошенников необходимо настроить приватный доступ к его аккаунтам, а также, не нарушая личные границы, уточнять у него, чем он занимается в социальных сетях, чтобы знать об интересах несовершеннолетнего. Также в МВД РФ посоветовали установить антивирус и объяснить ребенку, что нельзя отправлять незнакомцам личные данные или компрометирующие материалы.