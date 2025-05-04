https://ria.ru/20250504/meropriyatiya-2014886684.html

В Москве библиотеки и культурные центры подготовили мероприятия к 9 мая

В Москве библиотеки и культурные центры подготовили мероприятия к 9 мая - РИА Новости, 04.05.2025

В Москве библиотеки и культурные центры подготовили мероприятия к 9 мая

Около 300 мероприятий ко Дню Победы подготовили столичные библиотеки и культурные центры, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T14:43:00+03:00

2025-05-04T14:43:00+03:00

2025-05-04T14:43:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012048944_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_d3d44f61473c0b1ec0881ca970375633.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Около 300 мероприятий ко Дню Победы подготовили столичные библиотеки и культурные центры, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Библиотеки и культурные центры Москвы подготовили специальную программу, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На 111 площадках проведут около 300 мероприятий", - говорится в сообщении. Отмечается, что гостей ждут концерты военной песни, лекции, поэтические вечера и многое другое.

https://ria.ru/20250504/lentochki-2014886083.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество