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В Москве библиотеки и культурные центры подготовили мероприятия к 9 мая - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:43 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/meropriyatiya-2014886684.html
В Москве библиотеки и культурные центры подготовили мероприятия к 9 мая
В Москве библиотеки и культурные центры подготовили мероприятия к 9 мая - РИА Новости, 04.05.2025
В Москве библиотеки и культурные центры подготовили мероприятия к 9 мая
Около 300 мероприятий ко Дню Победы подготовили столичные библиотеки и культурные центры, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:43:00+03:00
2025-05-04T14:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Около 300 мероприятий ко Дню Победы подготовили столичные библиотеки и культурные центры, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Библиотеки и культурные центры Москвы подготовили специальную программу, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На 111 площадках проведут около 300 мероприятий", - говорится в сообщении. Отмечается, что гостей ждут концерты военной песни, лекции, поэтические вечера и многое другое.
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москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
В Москве библиотеки и культурные центры подготовили мероприятия к 9 мая

Библиотеки и культурные центры Москвы подготовили около 300 мероприятий к 9 мая

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКремль и международный деловой центр "Москва-Сити"
Кремль и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Кремль и международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Около 300 мероприятий ко Дню Победы подготовили столичные библиотеки и культурные центры, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«
"Библиотеки и культурные центры Москвы подготовили специальную программу, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На 111 площадках проведут около 300 мероприятий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гостей ждут концерты военной песни, лекции, поэтические вечера и многое другое.
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