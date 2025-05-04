https://ria.ru/20250504/meropriyatiya-2014886684.html
В Москве библиотеки и культурные центры подготовили мероприятия к 9 мая
В Москве библиотеки и культурные центры подготовили мероприятия к 9 мая - РИА Новости, 04.05.2025
В Москве библиотеки и культурные центры подготовили мероприятия к 9 мая
Около 300 мероприятий ко Дню Победы подготовили столичные библиотеки и культурные центры, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:43:00+03:00
2025-05-04T14:43:00+03:00
2025-05-04T14:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Около 300 мероприятий ко Дню Победы подготовили столичные библиотеки и культурные центры, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Библиотеки и культурные центры Москвы подготовили специальную программу, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На 111 площадках проведут около 300 мероприятий", - говорится в сообщении. Отмечается, что гостей ждут концерты военной песни, лекции, поэтические вечера и многое другое.
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москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
В Москве библиотеки и культурные центры подготовили мероприятия к 9 мая
Библиотеки и культурные центры Москвы подготовили около 300 мероприятий к 9 мая