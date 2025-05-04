Маск отреагировал на произошедшее в Луцке
Маск обратил внимание на кадры похищения военкомами украинского курьера в Луцке
© Кадр видео из соцсетейСотрудники военкомата в Луцке на Украине схватили на улице курьера службы доставки и затолкали его в микроавтобус против его воли
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники военкомата в Луцке на Украине схватили на улице курьера службы доставки и затолкали его в микроавтобус против его воли
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск обратил внимание на кадры похищения украинскими военкомами курьера в Луцке. Об этом он написал в соцсети X.
"!!", — написал он.
"!!", — написал он.
Так Маск отреагировал на пост пользователя с кадрами, где сотрудники ТЦК заталкивают мужчину в автомобиль.
Накануне движение "Другая Украина" сообщило, что сотрудники военкомата в Луцке на Украине схватили на улице курьера службы доставки и затолкали его в микроавтобус против его воли, велосипед насильно "бусифицированного" остался на улице.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Накануне движение "Другая Украина" сообщило, что сотрудники военкомата в Луцке на Украине схватили на улице курьера службы доставки и затолкали его в микроавтобус против его воли, велосипед насильно "бусифицированного" остался на улице.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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