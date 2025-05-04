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Маск отреагировал на произошедшее в Луцке - РИА Новости, 04.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/mask-2014856393.html
Маск отреагировал на произошедшее в Луцке
Маск отреагировал на произошедшее в Луцке - РИА Новости, 04.05.2025
Маск отреагировал на произошедшее в Луцке
Американский миллиардер Илон Маск обратил внимание на кадры похищения украинскими военкомами курьера в Луцке. Об этом он написал в соцсети X. "!!", — написал... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T11:13:00+03:00
2025-05-04T11:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
илон маск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск обратил внимание на кадры похищения украинскими военкомами курьера в Луцке. Об этом он написал в соцсети X. "!!", — написал он. Так Маск отреагировал на пост пользователя с кадрами, где сотрудники ТЦК заталкивают мужчину в автомобиль. Накануне движение "Другая Украина" сообщило, что сотрудники военкомата в Луцке на Украине схватили на улице курьера службы доставки и затолкали его в микроавтобус против его воли, велосипед насильно "бусифицированного" остался на улице. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014839508.html
https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014463849.html
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в мире, украина, илон маск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Илон Маск, Вооруженные силы Украины
Маск отреагировал на произошедшее в Луцке

Маск обратил внимание на кадры похищения военкомами украинского курьера в Луцке

© Кадр видео из соцсетейСотрудники военкомата в Луцке на Украине схватили на улице курьера службы доставки и затолкали его в микроавтобус против его воли
Сотрудники военкомата в Луцке на Украине схватили на улице курьера службы доставки и затолкали его в микроавтобус против его воли - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники военкомата в Луцке на Украине схватили на улице курьера службы доставки и затолкали его в микроавтобус против его воли
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск обратил внимание на кадры похищения украинскими военкомами курьера в Луцке. Об этом он написал в соцсети X.

"!!", — написал он.
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Так Маск отреагировал на пост пользователя с кадрами, где сотрудники ТЦК заталкивают мужчину в автомобиль.

Накануне движение "Другая Украина" сообщило, что сотрудники военкомата в Луцке на Украине схватили на улице курьера службы доставки и затолкали его в микроавтобус против его воли, велосипед насильно "бусифицированного" остался на улице.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИлон МаскВооруженные силы Украины
 
 
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