https://ria.ru/20250504/mask-2014856393.html

Маск отреагировал на произошедшее в Луцке

Маск отреагировал на произошедшее в Луцке - РИА Новости, 04.05.2025

Маск отреагировал на произошедшее в Луцке

Американский миллиардер Илон Маск обратил внимание на кадры похищения украинскими военкомами курьера в Луцке. Об этом он написал в соцсети X. "!!", — написал... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T11:13:00+03:00

2025-05-04T11:13:00+03:00

2025-05-04T11:13:00+03:00

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илон маск

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск обратил внимание на кадры похищения украинскими военкомами курьера в Луцке. Об этом он написал в соцсети X. "!!", — написал он. Так Маск отреагировал на пост пользователя с кадрами, где сотрудники ТЦК заталкивают мужчину в автомобиль. Накануне движение "Другая Украина" сообщило, что сотрудники военкомата в Луцке на Украине схватили на улице курьера службы доставки и затолкали его в микроавтобус против его воли, велосипед насильно "бусифицированного" остался на улице. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014839508.html

https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014463849.html

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в мире, украина, илон маск, вооруженные силы украины