https://ria.ru/20250504/magadan-2014873133.html

В Магадане в частном доме нашли тела пожилых супругов

В Магадане в частном доме нашли тела пожилых супругов - РИА Новости, 04.05.2025

В Магадане в частном доме нашли тела пожилых супругов

Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" после обнаружения в частном доме в Магадане тела пожилой женщины с признаками насильственной смерти,... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T13:14:00+03:00

2025-05-04T13:14:00+03:00

2025-05-04T13:14:00+03:00

происшествия

магадан

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

МАГАДАН, 4 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" после обнаружения в частном доме в Магадане тела пожилой женщины с признаками насильственной смерти, ее супруг при этом найден на чердаке дома повешенным, сообщает СУСК России. "В органы полиции обратилась родственница пенсионеров, проживающих в частном доме на улице Сибирской областного центра, с заявлением о том, что на протяжении нескольких дней они не выходят на связь. При проверке адреса местожительства супругов… женщина обнаружена в одной из жилых комнат с телесными повреждениями без признаков жизни, ее супруг – на чердаке дома повешенным", - говорится в сообщении. Дополняется, что следователи сейчас устанавливают обстоятельства смерти пожилой супружеской пары, провели осмотр места происшествия, обнаружили и изъяли предметы, имеющие доказательственное значение, назначены судебные экспертизы.

https://ria.ru/20250404/telo-2009275038.html

магадан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, магадан, россия