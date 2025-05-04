https://ria.ru/20250504/magadan-2014873133.html
В Магадане в частном доме нашли тела пожилых супругов
В Магадане в частном доме нашли тела пожилых супругов - РИА Новости, 04.05.2025
В Магадане в частном доме нашли тела пожилых супругов
Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" после обнаружения в частном доме в Магадане тела пожилой женщины с признаками насильственной смерти,... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:14:00+03:00
2025-05-04T13:14:00+03:00
2025-05-04T13:14:00+03:00
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МАГАДАН, 4 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" после обнаружения в частном доме в Магадане тела пожилой женщины с признаками насильственной смерти, ее супруг при этом найден на чердаке дома повешенным, сообщает СУСК России. "В органы полиции обратилась родственница пенсионеров, проживающих в частном доме на улице Сибирской областного центра, с заявлением о том, что на протяжении нескольких дней они не выходят на связь. При проверке адреса местожительства супругов… женщина обнаружена в одной из жилых комнат с телесными повреждениями без признаков жизни, ее супруг – на чердаке дома повешенным", - говорится в сообщении. Дополняется, что следователи сейчас устанавливают обстоятельства смерти пожилой супружеской пары, провели осмотр места происшествия, обнаружили и изъяли предметы, имеющие доказательственное значение, назначены судебные экспертизы.
https://ria.ru/20250404/telo-2009275038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, россия
Происшествия, Магадан, Россия
В Магадане в частном доме нашли тела пожилых супругов
В Магадане завели дело после обнаружения тел пожилых супругов в частном доме
МАГАДАН, 4 мая - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" после обнаружения в частном доме в Магадане тела пожилой женщины с признаками насильственной смерти, ее супруг при этом найден на чердаке дома повешенным, сообщает СУСК
России.
"В органы полиции обратилась родственница пенсионеров, проживающих в частном доме на улице Сибирской областного центра, с заявлением о том, что на протяжении нескольких дней они не выходят на связь. При проверке адреса местожительства супругов… женщина обнаружена в одной из жилых комнат с телесными повреждениями без признаков жизни, ее супруг – на чердаке дома повешенным", - говорится в сообщении.
Дополняется, что следователи сейчас устанавливают обстоятельства смерти пожилой супружеской пары, провели осмотр места происшествия, обнаружили и изъяли предметы, имеющие доказательственное значение, назначены судебные экспертизы.