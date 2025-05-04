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Ликсутов: локализация производства SAM-модулей повлияет на импортозамещение
Ликсутов: локализация производства SAM-модулей повлияет на импортозамещение - РИА Новости, 04.05.2025
Ликсутов: локализация производства SAM-модулей повлияет на импортозамещение
Локализация производства SAM-модулей будет частью проекта по переходу транспорта Москвы на отечественные технологии, сообщил заместитель столичного мэра по... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:13:00+03:00
2025-05-04T13:13:00+03:00
2025-05-04T13:13:00+03:00
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москва
анатолий гарбузов
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технологии
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Локализация производства SAM-модулей будет частью проекта по переходу транспорта Москвы на отечественные технологии, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Московская промышленность выпускает современное высокотехнологичное оборудование, в том числе для столичного транспорта. В соответствии с распоряжением Сергея Собянина мы привлекаем к развитию инновационных производств частных инвесторов. Офсетный контракт на поставку SAM-модулей позволит наладить в столице выпуск оборудования для повышения безопасности транзакций по картам “Тройка”", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что Москва приобретет более 172 тысяч модулей до 2033 года. Первая поставка оборудования запланирована на следующий год.Установленные в оборудовании SAM-модули помогут сделать оплату проезда в московском общественном транспорте более безопасной. Так, система станет более устойчивой к мошенническим действиям при помощи модулей.Совокупный объем закупки по офсетному контракту – около 895 миллионов рублей. Реализация контракта поможет импортозаместить модули, которые ранее завозили из зарубежных стран."Офсетный контракт – это, в первую очередь, эффективный механизм импортозамещения. По условиям такого контракта бизнес инвестирует средства и берет на себя обязательства по локализации на территории города уникальных высокотехнологичных производств. В освоение производства SAM-модулей инвестор вложит более 700 миллионов рублей", – отметил министр столичного правительства, глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.Он подчеркнул, что деньги направят на покупку спецоборудования и программного обеспечения.С 2017 года столичное правительство подписало свыше 30 офсетных контрактов на поставку лекарств, элементов благоустройства, продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов, аккумуляторных батарей для электротранспорта и других вещей. Общий объем закупок – свыше 637 миллиардов рублей. Будет создано более 8 тысяч новых рабочих мест.В 2024 году Москва впервые в России подписала межрегиональные офсетные контракты, офсеты на услуги, а также контракты со встречными инвестиционными обязательствами на поставку продукции для реализации программ реновации и капремонта. По девяти офсетным контрактам инвесторы закончили строительство и обновление производств, а поставки продукции для города начались.Ранее Ликсутов сообщил, что за первые три месяца текущего года объем промышленного производства в Москве вырос на 5% в сравнении показателя с таким же периодом прошлого года.
https://ria.ru/20250429/liksutov-2014004879.html
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москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов , Технологии
Ликсутов: локализация производства SAM-модулей повлияет на импортозамещение
Ликсутов: локализация производства модулей поможет импортозамещению транспорта
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Локализация производства SAM-модулей будет частью проекта по переходу транспорта Москвы на отечественные технологии, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Московская промышленность выпускает современное высокотехнологичное оборудование, в том числе для столичного транспорта. В соответствии с распоряжением Сергея Собянина мы привлекаем к развитию инновационных производств частных инвесторов. Офсетный контракт на поставку SAM-модулей позволит наладить в столице выпуск оборудования для повышения безопасности транзакций по картам “Тройка”", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он отметил, что Москва приобретет более 172 тысяч модулей до 2033 года. Первая поставка оборудования запланирована на следующий год.
Установленные в оборудовании SAM-модули помогут сделать оплату проезда в московском общественном транспорте более безопасной. Так, система станет более устойчивой к мошенническим действиям при помощи модулей.
Совокупный объем закупки по офсетному контракту – около 895 миллионов рублей. Реализация контракта поможет импортозаместить модули, которые ранее завозили из зарубежных стран.
"Офсетный контракт – это, в первую очередь, эффективный механизм импортозамещения. По условиям такого контракта бизнес инвестирует средства и берет на себя обязательства по локализации на территории города уникальных высокотехнологичных производств. В освоение производства SAM-модулей инвестор вложит более 700 миллионов рублей", – отметил министр столичного правительства, глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.
Он подчеркнул, что деньги направят на покупку спецоборудования и программного обеспечения.
С 2017 года столичное правительство подписало свыше 30 офсетных контрактов на поставку лекарств, элементов благоустройства, продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов, аккумуляторных батарей для электротранспорта и других вещей. Общий объем закупок – свыше 637 миллиардов рублей. Будет создано более 8 тысяч новых рабочих мест.
В 2024 году Москва впервые в России подписала межрегиональные офсетные контракты, офсеты на услуги, а также контракты со встречными инвестиционными обязательствами на поставку продукции для реализации программ реновации и капремонта. По девяти офсетным контрактам инвесторы закончили строительство и обновление производств, а поставки продукции для города начались.
Ранее Ликсутов сообщил, что за первые три месяца текущего года объем промышленного производства в Москве вырос на 5% в сравнении показателя с таким же периодом прошлого года.