https://ria.ru/20250504/liksutov-2014484274.html

Ликсутов: локализация производства SAM-модулей повлияет на импортозамещение

Ликсутов: локализация производства SAM-модулей повлияет на импортозамещение - РИА Новости, 04.05.2025

Ликсутов: локализация производства SAM-модулей повлияет на импортозамещение

Локализация производства SAM-модулей будет частью проекта по переходу транспорта Москвы на отечественные технологии, сообщил заместитель столичного мэра по... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T13:13:00+03:00

2025-05-04T13:13:00+03:00

2025-05-04T13:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

максим ликсутов

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014483565_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5192b040e812e9b167784f714d20ff8f.jpg

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Локализация производства SAM-модулей будет частью проекта по переходу транспорта Москвы на отечественные технологии, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Московская промышленность выпускает современное высокотехнологичное оборудование, в том числе для столичного транспорта. В соответствии с распоряжением Сергея Собянина мы привлекаем к развитию инновационных производств частных инвесторов. Офсетный контракт на поставку SAM-модулей позволит наладить в столице выпуск оборудования для повышения безопасности транзакций по картам “Тройка”", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что Москва приобретет более 172 тысяч модулей до 2033 года. Первая поставка оборудования запланирована на следующий год.Установленные в оборудовании SAM-модули помогут сделать оплату проезда в московском общественном транспорте более безопасной. Так, система станет более устойчивой к мошенническим действиям при помощи модулей.Совокупный объем закупки по офсетному контракту – около 895 миллионов рублей. Реализация контракта поможет импортозаместить модули, которые ранее завозили из зарубежных стран."Офсетный контракт – это, в первую очередь, эффективный механизм импортозамещения. По условиям такого контракта бизнес инвестирует средства и берет на себя обязательства по локализации на территории города уникальных высокотехнологичных производств. В освоение производства SAM-модулей инвестор вложит более 700 миллионов рублей", – отметил министр столичного правительства, глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.Он подчеркнул, что деньги направят на покупку спецоборудования и программного обеспечения.С 2017 года столичное правительство подписало свыше 30 офсетных контрактов на поставку лекарств, элементов благоустройства, продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов, аккумуляторных батарей для электротранспорта и других вещей. Общий объем закупок – свыше 637 миллиардов рублей. Будет создано более 8 тысяч новых рабочих мест.В 2024 году Москва впервые в России подписала межрегиональные офсетные контракты, офсеты на услуги, а также контракты со встречными инвестиционными обязательствами на поставку продукции для реализации программ реновации и капремонта. По девяти офсетным контрактам инвесторы закончили строительство и обновление производств, а поставки продукции для города начались.Ранее Ликсутов сообщил, что за первые три месяца текущего года объем промышленного производства в Москве вырос на 5% в сравнении показателя с таким же периодом прошлого года.

https://ria.ru/20250429/liksutov-2014004879.html

https://ria.ru/20250425/proizvodstvo-2013377663.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , технологии