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Ликсутов: промышленники Москвы нарастили поставки в Узбекистан - РИА Новости, 04.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:13 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/liksutov-2014442244.html
Ликсутов: промышленники Москвы нарастили поставки в Узбекистан
Ликсутов: промышленники Москвы нарастили поставки в Узбекистан - РИА Новости, 04.05.2025
Ликсутов: промышленники Москвы нарастили поставки в Узбекистан
Объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы в Республику Узбекистан в прошлом году увеличился более чем на 20%, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:13:00+03:00
2025-05-04T12:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
поддержка бизнеса
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы в Республику Узбекистан в прошлом году увеличился более чем на 20%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Город на системной основе развивает торгово-экономическое сотрудничество с ключевыми партнерами из Центральной Азии по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В частности, за 2024 год объем столичных поставок вагонов для электропоездов, метро и трамваев в Республику Узбекистан увеличился более чем в пять раз, а литий-ионных батарей – в девять раз. Также Москва экспортирует в страну электрические устройства, железнодорожную технику, безалкогольные напитки, продукцию для детей и другие востребованные товары", — сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Чаще всего в республику столичные экспортеры отправляют товары машиностроения, фармацевтической, строительной и косметической отраслей промышленности. Экспорт продукции приборостроения, которая была произведена на территории столицы, выросла на 67%, если сравнить показатель с предыдущим годом. Кроме того, более чем на 20% вырос экспорт товаров пищевой промышленности и напитков.В столице работает центр "Моспром", созданный шесть лет назад. Он был запущен для продвижения московских товаров в других странах. Одним из наиболее результативных инструментов поддержки стала байерская программа. Она дает возможность столичным предприятиям участвовать в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где организуются встречи форматов B2B и B2G."Специалисты центра поддержки экспорта "Моспром" сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. Особое внимание уделяется развитию партнерских отношений со странами Центральной Азии, в том числе Узбекистаном. Например, в Ташкенте в рамках выставки "Иннопром.Центральная Азия" на стенде Москвы были представлены 15 компаний, которые продемонстрировали инновационные решения в машиностроении, приборостроении, электротехнике и других высокотехнологичных отраслях. Помимо этого, особое внимание было уделено презентации инвестиционного потенциала особой экономической зоны "Технополис Москва"", — отметил министр правительства столицы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.С помощью поддержки "Моспрома" компании из столицы получают перспективы выхода на новые рынки, они расширяют ассортимент экспортируемой продукции, находят партнеров и привлекают инвестиции.Еще помощь столичным предприятиям по экспорту оказывает государство. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.
https://ria.ru/20250430/uzbekistan-2014371590.html
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поддержка бизнеса , москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Поддержка бизнеса , Москва, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: промышленники Москвы нарастили поставки в Узбекистан

Столичные промышленники увеличили поставки в Узбекистан более чем на 20%

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППМосковская промышленность
Московская промышленность - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Московская промышленность
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы в Республику Узбекистан в прошлом году увеличился более чем на 20%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Город на системной основе развивает торгово-экономическое сотрудничество с ключевыми партнерами из Центральной Азии по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В частности, за 2024 год объем столичных поставок вагонов для электропоездов, метро и трамваев в Республику Узбекистан увеличился более чем в пять раз, а литий-ионных батарей – в девять раз. Также Москва экспортирует в страну электрические устройства, железнодорожную технику, безалкогольные напитки, продукцию для детей и другие востребованные товары", — сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
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Чаще всего в республику столичные экспортеры отправляют товары машиностроения, фармацевтической, строительной и косметической отраслей промышленности. Экспорт продукции приборостроения, которая была произведена на территории столицы, выросла на 67%, если сравнить показатель с предыдущим годом. Кроме того, более чем на 20% вырос экспорт товаров пищевой промышленности и напитков.
В столице работает центр "Моспром", созданный шесть лет назад. Он был запущен для продвижения московских товаров в других странах. Одним из наиболее результативных инструментов поддержки стала байерская программа. Она дает возможность столичным предприятиям участвовать в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где организуются встречи форматов B2B и B2G.
"Специалисты центра поддержки экспорта "Моспром" сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. Особое внимание уделяется развитию партнерских отношений со странами Центральной Азии, в том числе Узбекистаном. Например, в Ташкенте в рамках выставки "Иннопром.Центральная Азия" на стенде Москвы были представлены 15 компаний, которые продемонстрировали инновационные решения в машиностроении, приборостроении, электротехнике и других высокотехнологичных отраслях. Помимо этого, особое внимание было уделено презентации инвестиционного потенциала особой экономической зоны "Технополис Москва"", — отметил министр правительства столицы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.
С помощью поддержки "Моспрома" компании из столицы получают перспективы выхода на новые рынки, они расширяют ассортимент экспортируемой продукции, находят партнеров и привлекают инвестиции.
Еще помощь столичным предприятиям по экспорту оказывает государство. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПоддержка бизнесаМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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