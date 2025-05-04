https://ria.ru/20250504/lazery-2014480514.html

Московские предприятия показали инновационные лазеры для металлообработки

Московские предприятия показали инновационные лазеры для металлообработки - РИА Новости, 04.05.2025

Московские предприятия показали инновационные лазеры для металлообработки

Московские предприятия разработали и начали производство инновационных лазерных станков, оборудования для обработки металла и смежных отраслей, сообщил министр... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T09:13:00+03:00

2025-05-04T09:13:00+03:00

2025-05-04T09:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

технологии

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Московские предприятия разработали и начали производство инновационных лазерных станков, оборудования для обработки металла и смежных отраслей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."В условиях импортозамещения инновационные лазерные разработки московских компаний, отличающиеся высокой производительностью и качеством, пользуются большим спросом и активно применяются в металлообработке, машиностроении, городском хозяйстве и других отраслях. В секторе машиностроения действует более 260 предприятий, и столица предоставляет им комплексную поддержку, которая способствует регулярному увеличению объемов производства и расширению ассортимента востребованной продукции", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Так, московская компания "Поккельс" начала серийное производство новой модели системы лазерной очистки. Мощный излучатель и легкий лазерный пистолет позволяют продолжительно работать без необходимости воздушной защиты оптики. Подсветка зоны обработки и система помощи при фокусировке позволяют сделать процесс более комфортным. Компактный ударопрочный корпус сделан из композитного пластика, он обеспечит необходимую при работе мобильность.С помощью системы можно бесконтактно чистить изделия без повреждений и деформации от ржавчины и подготавливать поверхности к покраске или сварке. Система подходит для очистки алюминия, титана, меди и нержавеющей стали.Еще один московский разработчик, компания "Витулус СМЕ", представил аппарат лазерной очистки. Его применяют в химической промышленности, автомобильной индустрии, пищевом производстве и других. Благодаря небольшой массе и компактным габаритам устройство идеально подходит для работы в ограниченных пространствах. За 2025 год компания планирует выпустить не менее 55 аппаратов.

https://ria.ru/20250425/proizvodstvo-2013377663.html

https://ria.ru/20250425/liksutov-2013331875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов, технологии