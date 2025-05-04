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Путин рассказал, почему в 2014 году приняли решение о поддержке Крыма

Путин рассказал, почему в 2014 году приняли решение о поддержке Крыма - РИА Новости, 04.05.2025

Путин рассказал, почему в 2014 году приняли решение о поддержке Крыма

Россия была вынуждена в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев, другое поведение означало бы отдать их на растерзание, заявил президент... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:11:00+03:00

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россия

республика крым

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия была вынуждена в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев, другое поведение означало бы отдать их на растерзание, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал бы отдать их на растерзание", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".

россия

республика крым

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о поддержке крымчан и севастопольцев в 2014 году По оценке президента, это решение было правильным. Об этом глава государства заявил в документальном фильме, вышедшем в эфире телеканала "Россия 1". 2025-05-04T12:11 true PT1M01S

Одиннадцать лет в родной гавани: воссоединение Крыма с Россией 18 марта отмечается одиннадцатая годовщина воссоединения Крыма с Россией. По всей стране проходят митинги, концерты, массовые гуляния. Активисты устраивают флешмобы и автопробеги. Республика Крым и Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами Российской Федерации. В столице региона 18 марта считается нерабочим днем. 2025-05-04T12:11 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, республика крым, владимир путин, общество