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Путин рассказал, почему в 2014 году приняли решение о поддержке Крыма
Путин рассказал, почему в 2014 году приняли решение о поддержке Крыма - РИА Новости, 04.05.2025
Путин рассказал, почему в 2014 году приняли решение о поддержке Крыма
Россия была вынуждена в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев, другое поведение означало бы отдать их на растерзание, заявил президент... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:11:00+03:00
2025-05-04T12:11:00+03:00
2025-05-04T12:19:00+03:00
россия
республика крым
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия была вынуждена в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев, другое поведение означало бы отдать их на растерзание, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал бы отдать их на растерзание", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
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Путин о поддержке крымчан и севастопольцев в 2014 году
По оценке президента, это решение было правильным. Об этом глава государства заявил в документальном фильме, вышедшем в эфире телеканала "Россия 1".
2025-05-04T12:11
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Одиннадцать лет в родной гавани: воссоединение Крыма с Россией
18 марта отмечается одиннадцатая годовщина воссоединения Крыма с Россией. По всей стране проходят митинги, концерты, массовые гуляния. Активисты устраивают флешмобы и автопробеги.
Республика Крым и Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами Российской Федерации. В столице региона 18 марта считается нерабочим днем.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, республика крым, владимир путин, общество
Россия, Республика Крым, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал, почему в 2014 году приняли решение о поддержке Крыма
Путина: РФ была вынуждена в 2014 году принять решение о поддержке жителей Крыма