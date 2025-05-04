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На концерте немецкого рэпера в Берлине пострадали 13 человек
На концерте немецкого рэпера в Берлине пострадали 13 человек - РИА Новости, 04.05.2025
На концерте немецкого рэпера в Берлине пострадали 13 человек
Тринадцать человек пострадали, четверо из них получили серьезные травмы во время бесплатного концерта немецкого рэпера Samra в Берлине, сообщает телеканал NTV... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T03:24:00+03:00
2025-05-04T03:24:00+03:00
2025-05-04T03:24:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Тринадцать человек пострадали, четверо из них получили серьезные травмы во время бесплатного концерта немецкого рэпера Samra в Берлине, сообщает телеканал NTV со ссылкой на пожарных. "Сегодня днем во время концерта берлинского рэпера Samra в районе Нойкёльн... пострадали 13 человек, четверо из них получили серьезные травмы", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на пожарную службу. По словам представителя службы, неизвестный распылил на концерте слезоточивый газ, затем произошла драка. Отмечается, что жизням пострадавших ничего не угрожает. Согласно заявлению полиции Берлина в соцсети Х, правоохранительные органы ведут расследование по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Samra неоднократно попадал в немецкие топ-чарты, его хиты набирали не менее миллиарда прослушиваний на музыкальных сервисах.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), шоу-бизнес
В мире, Берлин (город), Шоубиз, Шоу-бизнес
На концерте немецкого рэпера в Берлине пострадали 13 человек
NTV: в драке на концерте рэпера Samra в Берлине пострадали 13 человек