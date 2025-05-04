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На концерте немецкого рэпера в Берлине пострадали 13 человек - РИА Новости, 04.05.2025
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Шоубиз
 
03:24 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/kontsert-2014830643.html
На концерте немецкого рэпера в Берлине пострадали 13 человек
На концерте немецкого рэпера в Берлине пострадали 13 человек - РИА Новости, 04.05.2025
На концерте немецкого рэпера в Берлине пострадали 13 человек
Тринадцать человек пострадали, четверо из них получили серьезные травмы во время бесплатного концерта немецкого рэпера Samra в Берлине, сообщает телеканал NTV... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T03:24:00+03:00
2025-05-04T03:24:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Тринадцать человек пострадали, четверо из них получили серьезные травмы во время бесплатного концерта немецкого рэпера Samra в Берлине, сообщает телеканал NTV со ссылкой на пожарных. "Сегодня днем во время концерта берлинского рэпера Samra в районе Нойкёльн... пострадали 13 человек, четверо из них получили серьезные травмы", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на пожарную службу. По словам представителя службы, неизвестный распылил на концерте слезоточивый газ, затем произошла драка. Отмечается, что жизням пострадавших ничего не угрожает. Согласно заявлению полиции Берлина в соцсети Х, правоохранительные органы ведут расследование по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Samra неоднократно попадал в немецкие топ-чарты, его хиты набирали не менее миллиарда прослушиваний на музыкальных сервисах.
https://ria.ru/20250316/pozhar-2005301408.html
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в мире, берлин (город), шоу-бизнес
В мире, Берлин (город), Шоубиз, Шоу-бизнес
На концерте немецкого рэпера в Берлине пострадали 13 человек

NTV: в драке на концерте рэпера Samra в Берлине пострадали 13 человек

© AP Photo / Matthias SchraderНемецкие полицейские
Немецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Немецкие полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Тринадцать человек пострадали, четверо из них получили серьезные травмы во время бесплатного концерта немецкого рэпера Samra в Берлине, сообщает телеканал NTV со ссылкой на пожарных.
"Сегодня днем во время концерта берлинского рэпера Samra в районе Нойкёльн... пострадали 13 человек, четверо из них получили серьезные травмы", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на пожарную службу.
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По словам представителя службы, неизвестный распылил на концерте слезоточивый газ, затем произошла драка. Отмечается, что жизням пострадавших ничего не угрожает. Согласно заявлению полиции Берлина в соцсети Х, правоохранительные органы ведут расследование по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.
Samra неоднократно попадал в немецкие топ-чарты, его хиты набирали не менее миллиарда прослушиваний на музыкальных сервисах.
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