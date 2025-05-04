https://ria.ru/20250504/kndr-2014827623.html

Ким Чен Ын проинспектировал работу ведущего танкостроительного завода КНДР

Ким Чен Ын проинспектировал работу ведущего танкостроительного завода КНДР - РИА Новости, 04.05.2025

Ким Чен Ын проинспектировал работу ведущего танкостроительного завода КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал на месте работу ведущего танкостроительного завода страны и заявил о необходимости замены имеющейся бронетехники... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T01:56:00+03:00

2025-05-04T01:56:00+03:00

2025-05-04T01:56:00+03:00

в мире

технологии

ким чен ын

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал на месте работу ведущего танкостроительного завода страны и заявил о необходимости замены имеющейся бронетехники новейшими танками, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Товарищ Ким Чен Ын руководил на месте делами ведущего танкостроительного завода... Ким Чен Ын осмотрел разные места завода, где подробно ознакомился с положением производства, модернизации и выполнения задачи исследования ключевых танковых технологий", - говорится в сообщении. Лидер КНДР подчеркнул, что замена бронетехники новейшими танками и бронемашинами является важнейшим вопросом в модернизации сухопутных войск, при этом он выразил удовлетворение обновлением проекта конструкции танка и огневой системы северокорейского производства, добавляется в сообщении агентства. Ким Чен Ын также отметил необходимость точного формулирования военной функции и роли танков в современных конфликтах и направления их развития. В связи с этим северокорейский лидер призвал завод "неустанно" совершенствовать технологии и наращивать темпы производства, а также уделять внимание улучшению обстановки труда.

https://ria.ru/20250430/kndr-2014233486.html

https://ria.ru/20241115/kndr-1983862285.html

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, ким чен ын, кндр (северная корея)