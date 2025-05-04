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Ким Чен Ын проинспектировал работу ведущего танкостроительного завода КНДР - РИА Новости, 04.05.2025
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01:56 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/kndr-2014827623.html
Ким Чен Ын проинспектировал работу ведущего танкостроительного завода КНДР
Ким Чен Ын проинспектировал работу ведущего танкостроительного завода КНДР - РИА Новости, 04.05.2025
Ким Чен Ын проинспектировал работу ведущего танкостроительного завода КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал на месте работу ведущего танкостроительного завода страны и заявил о необходимости замены имеющейся бронетехники... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T01:56:00+03:00
2025-05-04T01:56:00+03:00
в мире
технологии
ким чен ын
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал на месте работу ведущего танкостроительного завода страны и заявил о необходимости замены имеющейся бронетехники новейшими танками, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Товарищ Ким Чен Ын руководил на месте делами ведущего танкостроительного завода... Ким Чен Ын осмотрел разные места завода, где подробно ознакомился с положением производства, модернизации и выполнения задачи исследования ключевых танковых технологий", - говорится в сообщении. Лидер КНДР подчеркнул, что замена бронетехники новейшими танками и бронемашинами является важнейшим вопросом в модернизации сухопутных войск, при этом он выразил удовлетворение обновлением проекта конструкции танка и огневой системы северокорейского производства, добавляется в сообщении агентства. Ким Чен Ын также отметил необходимость точного формулирования военной функции и роли танков в современных конфликтах и направления их развития. В связи с этим северокорейский лидер призвал завод "неустанно" совершенствовать технологии и наращивать темпы производства, а также уделять внимание улучшению обстановки труда.
https://ria.ru/20250430/kndr-2014233486.html
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в мире, технологии, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Технологии, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын проинспектировал работу ведущего танкостроительного завода КНДР

Ким Чен Ын заявил о необходимости замены бронетехники новейшими танками

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель КНДР Ким Чен Ын
Председатель КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал на месте работу ведущего танкостроительного завода страны и заявил о необходимости замены имеющейся бронетехники новейшими танками, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Товарищ Ким Чен Ын руководил на месте делами ведущего танкостроительного завода... Ким Чен Ын осмотрел разные места завода, где подробно ознакомился с положением производства, модернизации и выполнения задачи исследования ключевых танковых технологий", - говорится в сообщении.
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Лидер КНДР подчеркнул, что замена бронетехники новейшими танками и бронемашинами является важнейшим вопросом в модернизации сухопутных войск, при этом он выразил удовлетворение обновлением проекта конструкции танка и огневой системы северокорейского производства, добавляется в сообщении агентства.
Ким Чен Ын также отметил необходимость точного формулирования военной функции и роли танков в современных конфликтах и направления их развития. В связи с этим северокорейский лидер призвал завод "неустанно" совершенствовать технологии и наращивать темпы производства, а также уделять внимание улучшению обстановки труда.
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