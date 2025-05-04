Ким Чен Ын проинспектировал работу ведущего танкостроительного завода КНДР
Ким Чен Ын заявил о необходимости замены бронетехники новейшими танками
Председатель КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал на месте работу ведущего танкостроительного завода страны и заявил о необходимости замены имеющейся бронетехники новейшими танками, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Товарищ Ким Чен Ын руководил на месте делами ведущего танкостроительного завода... Ким Чен Ын осмотрел разные места завода, где подробно ознакомился с положением производства, модернизации и выполнения задачи исследования ключевых танковых технологий", - говорится в сообщении.
Ким Чен Ын присутствовал на испытании нового эсминца КНДР
30 апреля, 04:12
Лидер КНДР подчеркнул, что замена бронетехники новейшими танками и бронемашинами является важнейшим вопросом в модернизации сухопутных войск, при этом он выразил удовлетворение обновлением проекта конструкции танка и огневой системы северокорейского производства, добавляется в сообщении агентства.
Ким Чен Ын также отметил необходимость точного формулирования военной функции и роли танков в современных конфликтах и направления их развития. В связи с этим северокорейский лидер призвал завод "неустанно" совершенствовать технологии и наращивать темпы производства, а также уделять внимание улучшению обстановки труда.
Ким Чен Ын лично руководил испытаниями БПЛА-камикадзе
15 ноября 2024, 01:34