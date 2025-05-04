https://ria.ru/20250504/khusity-2014861948.html

Хуситы заявили, что атаковали аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве

Хуситы заявили, что атаковали аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве - РИА Новости, 04.05.2025

Хуситы заявили, что атаковали аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T11:47:00+03:00

2025-05-04T11:47:00+03:00

2025-05-04T12:07:00+03:00

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ДОХА, 4 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле."Мы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном Яффо гиперзвуковой баллистической ракетой, которая успешно поразила цель. Системы обороны США и Израиля не смогли перехватить ракету, нацеленную на аэропорт Бен-Гурион", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов.По их данным, в результате бомбардировки аэропорта Бен-Гурион более 3 миллионов человек были вынуждены бежать в убежища, а работа аэропорта была полностью остановлена ​​более чем на час.Хуситы обратились с очередным предупреждением к международным авиакомпаниям не использовать аэропорт Бен-Гурион по причинам безопасности.Ранее в воскресенье ракеты, выпущенная из Йемена, упала на территории главного аэропорта Израиля. Это привело к остановке работы воздушной гавани на полчаса. Пострадавших в результате атаки не зафиксировано.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ведет расследование инцидента.Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль ответит в семикратном размере за ракетную атаку по аэропорту имени Бен-Гуриона, осуществленную йеменским движением "Ансар Алла".

https://ria.ru/20250430/khusity-2014417949.html

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Момент падения осколков ракеты в аэропорту Бен-Гурион Момент падения осколков ракеты в аэропорту Бен-Гурион 2025-05-04T11:47 true PT0M05S

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йемен, тель-авив, в мире, израиль, исраэль кац, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году