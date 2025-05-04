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Хуситы заявили, что атаковали аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве
Хуситы заявили, что атаковали аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве - РИА Новости, 04.05.2025
Хуситы заявили, что атаковали аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T11:47:00+03:00
2025-05-04T11:47:00+03:00
2025-05-04T12:07:00+03:00
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ДОХА, 4 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле."Мы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном Яффо гиперзвуковой баллистической ракетой, которая успешно поразила цель. Системы обороны США и Израиля не смогли перехватить ракету, нацеленную на аэропорт Бен-Гурион", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов.По их данным, в результате бомбардировки аэропорта Бен-Гурион более 3 миллионов человек были вынуждены бежать в убежища, а работа аэропорта была полностью остановлена более чем на час.Хуситы обратились с очередным предупреждением к международным авиакомпаниям не использовать аэропорт Бен-Гурион по причинам безопасности.Ранее в воскресенье ракеты, выпущенная из Йемена, упала на территории главного аэропорта Израиля. Это привело к остановке работы воздушной гавани на полчаса. Пострадавших в результате атаки не зафиксировано.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ведет расследование инцидента.Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль ответит в семикратном размере за ракетную атаку по аэропорту имени Бен-Гуриона, осуществленную йеменским движением "Ансар Алла".
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Момент падения осколков ракеты в аэропорту Бен-Гурион
Момент падения осколков ракеты в аэропорту Бен-Гурион
2025-05-04T11:47
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йемен, тель-авив, в мире, израиль, исраэль кац, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Йемен, Тель-Авив, В мире, Израиль, Исраэль Кац, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хуситы заявили, что атаковали аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве
Хуситы в Йемене заявили, что атаковали аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве