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В Казахстане захоронили останки погибшего в годы ВОВ солдата - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:30 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/kazahstan-2014860303.html
В Казахстане захоронили останки погибшего в годы ВОВ солдата
В Казахстане захоронили останки погибшего в годы ВОВ солдата - РИА Новости, 04.05.2025
В Казахстане захоронили останки погибшего в годы ВОВ солдата
Останки Оразгали Белюбаева, погибшего в годы Великой Отечественной войны, спустя 80 лет захоронили в родном селе Зубаир Абайской области на северо-востоке... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T11:30:00+03:00
2025-05-04T11:30:00+03:00
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АЛМА-АТА, 4 мая - РИА Новости. Останки Оразгали Белюбаева, погибшего в годы Великой Отечественной войны, спустя 80 лет захоронили в родном селе Зубаир Абайской области на северо-востоке Казахстана, сообщает в воскресенье пресс-служба посольства России в республике. "Спустя 80 лет после гибели, уроженец села Зубаир области Абай Оразгали Айбуланулы (Айбуланович) Белюбаев (1908 – август 1943), наконец, обрел покой на родной земле. Осенью 2024 года поисковики российского отряда "Медведь" обнаружили его останки и солдатский медальон под Старой Руссой. Личность удалось восстановить по уцелевшему вкладышу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипломатического представительства. Сообщается, что в церемонии захоронения принял участие генеральный консул России в Усть‑Каменогорске Алан Хетагуров, руководитель Русского Дома Александр Дяченко, представители местной администрации, военные, поисковики, школьники и жители села. "Мы возвращаем имена тем, кто защищал общую свободу наших народов. Память объединяет нас сильнее любых границ", - приводятся в сообщении слова Хетагурова. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек. По данным минтруда Казахстана, в республике 111 ветеранов Великой Отечественной войны встретят 80-летие Победы.
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казахстан, россия, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Казахстан, Россия, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Казахстане захоронили останки погибшего в годы ВОВ солдата

Останки погибшего в ВОВ солдата Белюбаева захоронили в селе Зубаир в Казахстане

© Фото : Русский Дом в Усть-Каменогорске/TelegramОстанки погибшего в ВОВ солдата Оразгали Белюбаева захоронили в селе Зубаир в Казахстане
Останки погибшего в ВОВ солдата Оразгали Белюбаева захоронили в селе Зубаир в Казахстане - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фото : Русский Дом в Усть-Каменогорске/Telegram
Останки погибшего в ВОВ солдата Оразгали Белюбаева захоронили в селе Зубаир в Казахстане
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АЛМА-АТА, 4 мая - РИА Новости. Останки Оразгали Белюбаева, погибшего в годы Великой Отечественной войны, спустя 80 лет захоронили в родном селе Зубаир Абайской области на северо-востоке Казахстана, сообщает в воскресенье пресс-служба посольства России в республике.
"Спустя 80 лет после гибели, уроженец села Зубаир области Абай Оразгали Айбуланулы (Айбуланович) Белюбаев (1908 – август 1943), наконец, обрел покой на родной земле. Осенью 2024 года поисковики российского отряда "Медведь" обнаружили его останки и солдатский медальон под Старой Руссой. Личность удалось восстановить по уцелевшему вкладышу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипломатического представительства.
© Фото : Русский Дом в Усть-Каменогорске/TelegramОстанки погибшего в ВОВ солдата Оразгали Белюбаева захоронили в селе Зубаир в Казахстане
Останки погибшего в ВОВ солдата Оразгали Белюбаева захоронили в селе Зубаир в Казахстане - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фото : Русский Дом в Усть-Каменогорске/Telegram
Останки погибшего в ВОВ солдата Оразгали Белюбаева захоронили в селе Зубаир в Казахстане
Сообщается, что в церемонии захоронения принял участие генеральный консул России в Усть‑Каменогорске Алан Хетагуров, руководитель Русского Дома Александр Дяченко, представители местной администрации, военные, поисковики, школьники и жители села.
"Мы возвращаем имена тем, кто защищал общую свободу наших народов. Память объединяет нас сильнее любых границ", - приводятся в сообщении слова Хетагурова.
За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек. По данным минтруда Казахстана, в республике 111 ветеранов Великой Отечественной войны встретят 80-летие Победы.
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