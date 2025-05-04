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Французский премьер предупредил об опасности, связанной с госдолгом - РИА Новости, 04.05.2025
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09:50 04.05.2025 (обновлено: 09:51 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/frantsiya-2014846107.html
Французский премьер предупредил об опасности, связанной с госдолгом
Французский премьер предупредил об опасности, связанной с госдолгом - РИА Новости, 04.05.2025
Французский премьер предупредил об опасности, связанной с госдолгом
Годовая стоимость обслуживания государственного долга Франции может достичь 100 миллиардов евро в ближайшие годы, заявил премьер-министр страны Франсуа Байру в... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T09:50:00+03:00
2025-05-04T09:51:00+03:00
в мире
франция
франсуа байру
мишель барнье
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Годовая стоимость обслуживания государственного долга Франции может достичь 100 миллиардов евро в ближайшие годы, заявил премьер-министр страны Франсуа Байру в интервью изданию Journal du Dimanche. "Наша страна на ужасно рискованном пути, который может привести нас к бедственной ситуации в течение трех-четырех лет: одно только обслуживание долга - то есть выплата процентов - может достичь 100 миллиардов евро. Ежегодно. Это эквивалентно бюджетам образования и обороны вместе взятым", - заявил Байру. По словам Байру, сложившаяся ситуация представляет значительную угрозу социальной модели, суверенитету и будущему Франции, а любого резкого повышения процентных ставок может оказаться достаточно, чтобы толкнуть страну в экономический и финансовый кризис "исторических масштабов". Причиной тому, по мнению Байру - превращение в норму финансируемого за счет долга дефицита бюджета на протяжении "многих десятилетий". При этом выходом из положения, считает премьер-министр, станет снижение государственных расходов в сочетании с наращиванием производства. Ранее газета Figaro со ссылкой на опрос, проведенный для нее компанией Verian, сообщила, что рейтинг доверия премьеру Франции Франсуа Байру упал до 14% - это самый низкий показатель среди премьер-министров периода Пятой республики, который продолжается с 1958 года. За 2024 год во Франции сменилось четыре премьер-министра, это исторический рекорд для страны. После роспуска парламента и внеочередных парламентских выборов в июле, на которых ни одна фракция не набрала абсолютного большинства, Макрон 50 дней не мог назначить нового премьер-министра. Прошлый французский кабмин проработал лишь три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции впервые с 1962 года. Байру, назначенный на пост в декабре, избежал уже шести вотумов недоверия, которые не набирали достаточное количество голосов. Предыдущие вотумы выдвигались в том числе из-за принятого без голосования депутатов бюджета страны.
https://ria.ru/20250413/frantsija-2011056785.html
https://ria.ru/20250423/gosdolg-2012870042.html
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в мире, франция, франсуа байру, мишель барнье
В мире, Франция, Франсуа Байру, Мишель Барнье
Французский премьер предупредил об опасности, связанной с госдолгом

Байру: обслуживание госдолга Франции может достичь 100 млрд евро ежегодно

© AP Photo / Ludovic MarinПремьер-министр Франции Франсуа Байру
Премьер-министр Франции Франсуа Байру - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Премьер-министр Франции Франсуа Байру. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Годовая стоимость обслуживания государственного долга Франции может достичь 100 миллиардов евро в ближайшие годы, заявил премьер-министр страны Франсуа Байру в интервью изданию Journal du Dimanche.
"Наша страна на ужасно рискованном пути, который может привести нас к бедственной ситуации в течение трех-четырех лет: одно только обслуживание долга - то есть выплата процентов - может достичь 100 миллиардов евро. Ежегодно. Это эквивалентно бюджетам образования и обороны вместе взятым", - заявил Байру.
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По словам Байру, сложившаяся ситуация представляет значительную угрозу социальной модели, суверенитету и будущему Франции, а любого резкого повышения процентных ставок может оказаться достаточно, чтобы толкнуть страну в экономический и финансовый кризис "исторических масштабов". Причиной тому, по мнению Байру - превращение в норму финансируемого за счет долга дефицита бюджета на протяжении "многих десятилетий".
При этом выходом из положения, считает премьер-министр, станет снижение государственных расходов в сочетании с наращиванием производства.
Ранее газета Figaro со ссылкой на опрос, проведенный для нее компанией Verian, сообщила, что рейтинг доверия премьеру Франции Франсуа Байру упал до 14% - это самый низкий показатель среди премьер-министров периода Пятой республики, который продолжается с 1958 года.
За 2024 год во Франции сменилось четыре премьер-министра, это исторический рекорд для страны. После роспуска парламента и внеочередных парламентских выборов в июле, на которых ни одна фракция не набрала абсолютного большинства, Макрон 50 дней не мог назначить нового премьер-министра. Прошлый французский кабмин проработал лишь три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции впервые с 1962 года. Байру, назначенный на пост в декабре, избежал уже шести вотумов недоверия, которые не набирали достаточное количество голосов. Предыдущие вотумы выдвигались в том числе из-за принятого без голосования депутатов бюджета страны.
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