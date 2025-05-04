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Ефимов: инвесторы строят в САО 15 образовательных учреждений для детей - РИА Новости, 04.05.2025
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12:12 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/efimov-2014523449.html
Ефимов: инвесторы строят в САО 15 образовательных учреждений для детей
Ефимов: инвесторы строят в САО 15 образовательных учреждений для детей - РИА Новости, 04.05.2025
Ефимов: инвесторы строят в САО 15 образовательных учреждений для детей
На севере Москвы инвесторы возводят 15 образовательных учреждений для детей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:12:00+03:00
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градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. На севере Москвы инвесторы возводят 15 образовательных учреждений для детей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Северном административном округе столицы инвесторы строят 15 образовательных объектов общей площадью около 134 тысяч квадратных метров. Суммарно они рассчитаны почти на семь тысяч учеников и воспитанников. Учебные организации появятся в пяти районах округа: Молжаниновском, Левобережном, Западном Дегунине, Дмитровском, Аэропорте", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В районе Западное Дегунино идет строительство пяти таких объектов. Один из них – трехэтажный детский сад площадью более 6 тысяч "квадратов", который смогут посещать 350 человек. У детского сада будет свой бассейн. Помимо этого, в Молжаниновском районе возводят два детских сада и одну школу, которая рассчитана на 1,5 тысячи мест, уточняется в сообщении.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Тропарево-Никулине открылась новая школа.
https://ria.ru/20250430/efimov-2014168703.html
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градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
Ефимов: инвесторы строят в САО 15 образовательных учреждений для детей

Ефимов: на севере Москвы строят 15 образовательных объектов для детей

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. На севере Москвы инвесторы возводят 15 образовательных учреждений для детей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Северном административном округе столицы инвесторы строят 15 образовательных объектов общей площадью около 134 тысяч квадратных метров. Суммарно они рассчитаны почти на семь тысяч учеников и воспитанников. Учебные организации появятся в пяти районах округа: Молжаниновском, Левобережном, Западном Дегунине, Дмитровском, Аэропорте", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В районе Западное Дегунино идет строительство пяти таких объектов. Один из них – трехэтажный детский сад площадью более 6 тысяч "квадратов", который смогут посещать 350 человек. У детского сада будет свой бассейн. Помимо этого, в Молжаниновском районе возводят два детских сада и одну школу, которая рассчитана на 1,5 тысячи мест, уточняется в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Тропарево-Никулине открылась новая школа.
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