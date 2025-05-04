Во Владимире в ДТП пострадали трое медиков и водитель скорой
Во Владимире в ДТП со скорой пострадали трое медиков и водитель
Медик. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 4 мая - РИА Новости. Трое медиков и водитель машины скорой медицинской помощи пострадали в ДТП во Владимире, сообщает министерство здравоохранения региона.
По данным УМВД по региону, в 15.20 мск в воскресенье во Владимире столкнулись Opel и автомобиль скорой медицинской помощи. Предварительно сообщалось о пяти пострадавших, которые находились в "скорой". Ведомство уточняло, что водитель автомобиля Opel, проезжая регулируемый перекресток на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество движущемуся на запрещающий сигнал с включенными световыми и звуковыми сигналами автомобилю "Газель" скорой медицинской помощи, который от удара опрокинулся.
"Реанимационная бригада везла пациента на госпитализацию в Городскую клиническую больницу №5 города Владимира… В результате аварии травмы и ушибы получили водитель скорой и трое медицинских работников. Пациент не пострадал", - сообщается в Telegram-канале регионального минздрава.
Как сообщает ведомство, после проведенного обследования медиков и пациента, госпитализирован медбрат-анестезист. Его состояние оценивается как средней тяжести. Врач-анестезиолог-реаниматолог, медсестра-анестезист и водитель "скорой" направлены на амбулаторное лечение. Пациента после осмотра врачей больницы скорой медпомощи госпитализировали в Городскую клиническую больницу №5 города Владимира.
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