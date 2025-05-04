https://ria.ru/20250504/dtp-2014922747.html

Во Владимире в ДТП пострадали трое медиков и водитель скорой

Во Владимире в ДТП пострадали трое медиков и водитель скорой - РИА Новости, 04.05.2025

Во Владимире в ДТП пострадали трое медиков и водитель скорой

Трое медиков и водитель машины скорой медицинской помощи пострадали в ДТП во Владимире, сообщает министерство здравоохранения региона. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T20:30:00+03:00

2025-05-04T20:30:00+03:00

2025-05-04T20:34:00+03:00

происшествия

владимир

россия

дтп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg

РЯЗАНЬ, 4 мая - РИА Новости. Трое медиков и водитель машины скорой медицинской помощи пострадали в ДТП во Владимире, сообщает министерство здравоохранения региона. По данным УМВД по региону, в 15.20 мск в воскресенье во Владимире столкнулись Opel и автомобиль скорой медицинской помощи. Предварительно сообщалось о пяти пострадавших, которые находились в "скорой". Ведомство уточняло, что водитель автомобиля Opel, проезжая регулируемый перекресток на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество движущемуся на запрещающий сигнал с включенными световыми и звуковыми сигналами автомобилю "Газель" скорой медицинской помощи, который от удара опрокинулся. "Реанимационная бригада везла пациента на госпитализацию в Городскую клиническую больницу №5 города Владимира… В результате аварии травмы и ушибы получили водитель скорой и трое медицинских работников. Пациент не пострадал", - сообщается в Telegram-канале регионального минздрава. Как сообщает ведомство, после проведенного обследования медиков и пациента, госпитализирован медбрат-анестезист. Его состояние оценивается как средней тяжести. Врач-анестезиолог-реаниматолог, медсестра-анестезист и водитель "скорой" направлены на амбулаторное лечение. Пациента после осмотра врачей больницы скорой медпомощи госпитализировали в Городскую клиническую больницу №5 города Владимира.

https://ria.ru/20250113/belgorod-1993533738.html

владимир

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владимир, россия, дтп