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В Мордовии столкнулись две машины, есть погибшие и пострадавшие - РИА Новости, 04.05.2025
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15:41 04.05.2025 (обновлено: 15:45 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/dtp-2014894619.html
В Мордовии столкнулись две машины, есть погибшие и пострадавшие
В Мордовии столкнулись две машины, есть погибшие и пострадавшие - РИА Новости, 04.05.2025
В Мордовии столкнулись две машины, есть погибшие и пострадавшие
Три человека погибли, еще пятеро госпитализированы после столкновения двух автомобилей в Мордовии, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T15:41:00+03:00
2025-05-04T15:45:00+03:00
происшествия
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Три человека погибли, еще пятеро госпитализированы после столкновения двух автомобилей в Мордовии, сообщает Госавтоинспекция региона. Смертельное ДТП произошло утром в воскресенье в селе Атюрьево на улице Ленина. "Произошло столкновение автомобилей Changan и Honda. В результате ДТП 21-летняя и 18-летняя девушки-пассажирки Changan скончались до приезда бригады скорой помощи, водитель скончался в лечебном учреждении, ещё один пассажир этого автомобиля госпитализирован. Водитель и три пассажира Honda доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
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происшествия, республика мордовия
Происшествия, Республика Мордовия
В Мордовии столкнулись две машины, есть погибшие и пострадавшие

В Мордовии три человека погибли и пять пострадали в ДТП с двумя иномарками

© Госавтоинспекция Мордовии/TelegramПоследствия столкновения двух автомобилей в Мордовии
Последствия столкновения двух автомобилей в Мордовии - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Госавтоинспекция Мордовии/Telegram
Последствия столкновения двух автомобилей в Мордовии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Три человека погибли, еще пятеро госпитализированы после столкновения двух автомобилей в Мордовии, сообщает Госавтоинспекция региона.
Смертельное ДТП произошло утром в воскресенье в селе Атюрьево на улице Ленина.
"Произошло столкновение автомобилей Changan и Honda. В результате ДТП 21-летняя и 18-летняя девушки-пассажирки Changan скончались до приезда бригады скорой помощи, водитель скончался в лечебном учреждении, ещё один пассажир этого автомобиля госпитализирован. Водитель и три пассажира Honda доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
© Госавтоинспекция Мордовии/TelegramПоследствия столкновения двух автомобилей в Мордовии
Последствия столкновения двух автомобилей в Мордовии - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Госавтоинспекция Мордовии/Telegram
Последствия столкновения двух автомобилей в Мордовии
 
ПроисшествияРеспублика Мордовия
 
 
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