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В Мордовии столкнулись две машины, есть погибшие и пострадавшие

В Мордовии столкнулись две машины, есть погибшие и пострадавшие - РИА Новости, 04.05.2025

В Мордовии столкнулись две машины, есть погибшие и пострадавшие

Три человека погибли, еще пятеро госпитализированы после столкновения двух автомобилей в Мордовии, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T15:41:00+03:00

2025-05-04T15:41:00+03:00

2025-05-04T15:45:00+03:00

происшествия

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Три человека погибли, еще пятеро госпитализированы после столкновения двух автомобилей в Мордовии, сообщает Госавтоинспекция региона. Смертельное ДТП произошло утром в воскресенье в селе Атюрьево на улице Ленина. "Произошло столкновение автомобилей Changan и Honda. В результате ДТП 21-летняя и 18-летняя девушки-пассажирки Changan скончались до приезда бригады скорой помощи, водитель скончался в лечебном учреждении, ещё один пассажир этого автомобиля госпитализирован. Водитель и три пассажира Honda доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика мордовия