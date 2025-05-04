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В Мордовии столкнулись две машины, есть погибшие и пострадавшие
В Мордовии столкнулись две машины, есть погибшие и пострадавшие - РИА Новости, 04.05.2025
В Мордовии столкнулись две машины, есть погибшие и пострадавшие
Три человека погибли, еще пятеро госпитализированы после столкновения двух автомобилей в Мордовии, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T15:41:00+03:00
2025-05-04T15:41:00+03:00
2025-05-04T15:45:00+03:00
происшествия
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Три человека погибли, еще пятеро госпитализированы после столкновения двух автомобилей в Мордовии, сообщает Госавтоинспекция региона. Смертельное ДТП произошло утром в воскресенье в селе Атюрьево на улице Ленина. "Произошло столкновение автомобилей Changan и Honda. В результате ДТП 21-летняя и 18-летняя девушки-пассажирки Changan скончались до приезда бригады скорой помощи, водитель скончался в лечебном учреждении, ещё один пассажир этого автомобиля госпитализирован. Водитель и три пассажира Honda доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика мордовия
Происшествия, Республика Мордовия
В Мордовии столкнулись две машины, есть погибшие и пострадавшие
В Мордовии три человека погибли и пять пострадали в ДТП с двумя иномарками