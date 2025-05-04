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В Пермском крае опрокинулся автобус с туристами, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.05.2025
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11:04 04.05.2025 (обновлено: 11:12 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/dtp-2014854123.html
В Пермском крае опрокинулся автобус с туристами, есть пострадавшие
В Пермском крае опрокинулся автобус с туристами, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.05.2025
В Пермском крае опрокинулся автобус с туристами, есть пострадавшие
Автобус с туристами съехал в кювет и опрокинулся на трассе в Пермском крае, сообщает ГУ МВД по региону. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T11:04:00+03:00
2025-05-04T11:12:00+03:00
происшествия
пермский край
новости - туризм
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ПЕРМЬ, 4 мая - РИА Новости. Автобус с туристами съехал в кювет и опрокинулся на трассе в Пермском крае, сообщает ГУ МВД по региону. По данным ведомства, утром на трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь вблизи деревни Шахарово туристический автобус съехал в кювет и опрокинулся. "Предварительно, пострадали три человека. устанавливаются все обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении. На видео виден большой туристический автобус, который лежит на боку в кювете. При этом лобовое стекло транспортного средства разбито.
https://ria.ru/20250126/dtp-1995539415.html
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происшествия, пермский край, новости - туризм
Происшествия, Пермский край, Новости - Туризм
В Пермском крае опрокинулся автобус с туристами, есть пострадавшие

В Пермском крае автобус съехал в кювет и опрокинулся, пострадали три туриста

© Полиция Прикамья/TelegramПоследствия ДТП с участием туристического автобуса в Пермском крае
Последствия ДТП с участием туристического автобуса в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Полиция Прикамья/Telegram
Последствия ДТП с участием туристического автобуса в Пермском крае
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ПЕРМЬ, 4 мая - РИА Новости. Автобус с туристами съехал в кювет и опрокинулся на трассе в Пермском крае, сообщает ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, утром на трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь вблизи деревни Шахарово туристический автобус съехал в кювет и опрокинулся.
© Полиция Прикамья/TelegramПоследствия ДТП с участием туристического автобуса в Пермском крае
Последствия ДТП с участием туристического автобуса в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Полиция Прикамья/Telegram
Последствия ДТП с участием туристического автобуса в Пермском крае
"Предварительно, пострадали три человека. устанавливаются все обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении.
На видео виден большой туристический автобус, который лежит на боку в кювете. При этом лобовое стекло транспортного средства разбито.
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