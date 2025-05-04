https://ria.ru/20250504/dtp-2014854123.html

В Пермском крае опрокинулся автобус с туристами, есть пострадавшие

В Пермском крае опрокинулся автобус с туристами, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.05.2025

В Пермском крае опрокинулся автобус с туристами, есть пострадавшие

Автобус с туристами съехал в кювет и опрокинулся на трассе в Пермском крае, сообщает ГУ МВД по региону. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T11:04:00+03:00

2025-05-04T11:04:00+03:00

2025-05-04T11:12:00+03:00

происшествия

пермский край

новости - туризм

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ПЕРМЬ, 4 мая - РИА Новости. Автобус с туристами съехал в кювет и опрокинулся на трассе в Пермском крае, сообщает ГУ МВД по региону. По данным ведомства, утром на трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь вблизи деревни Шахарово туристический автобус съехал в кювет и опрокинулся. "Предварительно, пострадали три человека. устанавливаются все обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении. На видео виден большой туристический автобус, который лежит на боку в кювете. При этом лобовое стекло транспортного средства разбито.

https://ria.ru/20250126/dtp-1995539415.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермский край, новости - туризм