https://ria.ru/20250504/britaniya-2014849771.html

МИД России прокомментировал приглашение ВСУ на парад в Лондоне

МИД России прокомментировал приглашение ВСУ на парад в Лондоне - РИА Новости, 04.05.2025

МИД России прокомментировал приглашение ВСУ на парад в Лондоне

Власти Великобритании позвали ВСУ принять участие в параде в Лондоне от отчаяния и безнадеги, осознав невозможность победить Россию, заявила официальный... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T10:36:00+03:00

2025-05-04T10:36:00+03:00

2025-05-04T10:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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джон хили

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Власти Великобритании позвали ВСУ принять участие в параде в Лондоне от отчаяния и безнадеги, осознав невозможность победить Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В субботу министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что украинские войска вместе с британскими военными примут участие в лондонском параде в честь 80-летия Победы над нацистской Германией. “И сегодня, вновь сознав нереализуемость англосаксонских планов нанесения России "стратегического поражения", от отчаяния и безнадеги британские власти решили провести по Трафальгарской площади настоящих нацистов - вооруженных британским оружием украинских террористов и боевиков”, - сказала она в комментарии для “Российской газеты”. Как отметила официальный представитель МИД РФ, для мирового большинства лондонская акция будет “парадом” идеологических потомков нацистов, коллаборационистов, преступников, ответственных за холокост и геноцид советского народа”. “Англосаксы хотели нанести России "стратегическое поражение", а поразили сами себя. Что может быть более позорным и унизительным, пораженческим, нежели в юбилей Победы допустить на главную площадь своей столицы бесславных неонацистких ублюдков? Жаль простых британцев, так их еще никто стратегически не поражал”, - подчеркнула она.

https://ria.ru/20250503/peskov-2014780531.html

https://ria.ru/20250503/gosduma-2014819618.html

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россия, великобритания, лондон, мария захарова, джон хили, вооруженные силы украины, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне