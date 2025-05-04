https://ria.ru/20250504/bpla-2014933860.html

В Белгородской области три человека пострадали при ударе дрона по автобусу

В Белгородской области три человека пострадали при ударе дрона по автобусу - РИА Новости, 04.05.2025

В Белгородской области три человека пострадали при ударе дрона по автобусу

Украинский беспилотник атаковал автобус в белгородском селе Богун-Городок, пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T22:26:00+03:00

2025-05-04T22:26:00+03:00

2025-05-04T23:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014685238_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_67e9432d3f2c3ebc3ad6d574a9d5cccb.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автобус в белгородском селе Богун-Городок, пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Борисовскую ЦРБ обратились трое мужчин, которые были ранены вследствие удара дрона по автобусу в селе Богун-Городок Борисовского района. Пострадавших с различными осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", — написал он.ВСУ практически ежедневно совершают налеты на центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Чаще других под обстрелами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.Так, ранее в воскресенье украинский дрон атаковал храм Благовещения Пресвятой Богородицы в белгородском селе Ясные Зори. Кроме того, в селе Новая Деревня беспилотник ударил по припаркованной спецтехнике, а в поселке Малиновка БПЛА атаковал частный дом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгород

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, курская область