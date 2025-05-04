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В Белгородской области три человека пострадали при ударе дрона по автобусу
В Белгородской области три человека пострадали при ударе дрона по автобусу - РИА Новости, 04.05.2025
В Белгородской области три человека пострадали при ударе дрона по автобусу
Украинский беспилотник атаковал автобус в белгородском селе Богун-Городок, пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T22:26:00+03:00
2025-05-04T22:26:00+03:00
2025-05-04T23:48:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автобус в белгородском селе Богун-Городок, пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Борисовскую ЦРБ обратились трое мужчин, которые были ранены вследствие удара дрона по автобусу в селе Богун-Городок Борисовского района. Пострадавших с различными осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", — написал он.ВСУ практически ежедневно совершают налеты на центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Чаще других под обстрелами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.Так, ранее в воскресенье украинский дрон атаковал храм Благовещения Пресвятой Богородицы в белгородском селе Ясные Зори. Кроме того, в селе Новая Деревня беспилотник ударил по припаркованной спецтехнике, а в поселке Малиновка БПЛА атаковал частный дом.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Курская область
В Белгородской области три человека пострадали при ударе дрона по автобусу
Гладков: три жителя Белгородской области пострадали при ударе БПЛА по автобусу