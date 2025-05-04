Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области три человека пострадали при ударе дрона по автобусу - РИА Новости, 04.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 04.05.2025 (обновлено: 23:48 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/bpla-2014933860.html
В Белгородской области три человека пострадали при ударе дрона по автобусу
В Белгородской области три человека пострадали при ударе дрона по автобусу - РИА Новости, 04.05.2025
В Белгородской области три человека пострадали при ударе дрона по автобусу
Украинский беспилотник атаковал автобус в белгородском селе Богун-Городок, пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T22:26:00+03:00
2025-05-04T23:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014685238_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_67e9432d3f2c3ebc3ad6d574a9d5cccb.jpg
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автобус в белгородском селе Богун-Городок, пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Борисовскую ЦРБ обратились трое мужчин, которые были ранены вследствие удара дрона по автобусу в селе Богун-Городок Борисовского района. Пострадавших с различными осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", — написал он.ВСУ практически ежедневно совершают налеты на центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Чаще других под обстрелами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.Так, ранее в воскресенье украинский дрон атаковал храм Благовещения Пресвятой Богородицы в белгородском селе Ясные Зори. Кроме того, в селе Новая Деревня беспилотник ударил по припаркованной спецтехнике, а в поселке Малиновка БПЛА атаковал частный дом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгород
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014684586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_089ed99cdd48b085beca54d65975e083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Курская область
В Белгородской области три человека пострадали при ударе дрона по автобусу

Гладков: три жителя Белгородской области пострадали при ударе БПЛА по автобусу

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автобус в белгородском селе Богун-Городок, пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Борисовскую ЦРБ обратились трое мужчин, которые были ранены вследствие удара дрона по автобусу в селе Богун-Городок Борисовского района. Пострадавших с различными осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", — написал он.
ВСУ практически ежедневно совершают налеты на центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Чаще других под обстрелами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.
Так, ранее в воскресенье украинский дрон атаковал храм Благовещения Пресвятой Богородицы в белгородском селе Ясные Зори. Кроме того, в селе Новая Деревня беспилотник ударил по припаркованной спецтехнике, а в поселке Малиновка БПЛА атаковал частный дом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала