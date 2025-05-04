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Экс-президента Бразилии выписали из больницы - РИА Новости, 04.05.2025
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17:47 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/bolsonaru-2014906973.html
Экс-президента Бразилии выписали из больницы
Экс-президента Бразилии выписали из больницы - РИА Новости, 04.05.2025
Экс-президента Бразилии выписали из больницы
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару в воскресенье выписан из больницы после трёх недель госпитализации, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T17:47:00+03:00
2025-05-04T17:47:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая - РИА Новости. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару в воскресенье выписан из больницы после трёх недель госпитализации, сообщает новостной портал G1. Политик перенес уже седьмую операцию на кишечнике, которая в этот раз длилась 12 часов. Очередное хирургическое вмешательство было связано с полученным в сентябре 2018 года ножевым ранением. "Болсонару был выписан утром в воскресенье... Он был госпитализирован 12 апреля в одну из частных больниц в Бразилиа", - отметило СМИ.
https://ria.ru/20250328/brazilija-2008058180.html
https://ria.ru/20250325/usaid-2007099046.html
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в мире, бразилия, жаир болсонару
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару
Экс-президента Бразилии выписали из больницы

Экс-президента Бразилии Болсонару выписали из больницы спустя три недели

© AP Photo / Alex BrandonЖаир Болсонару
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Жаир Болсонару. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая - РИА Новости. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару в воскресенье выписан из больницы после трёх недель госпитализации, сообщает новостной портал G1.
Политик перенес уже седьмую операцию на кишечнике, которая в этот раз длилась 12 часов.
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Бразилии закрыли дело против Болсонару
28 марта, 22:53
Очередное хирургическое вмешательство было связано с полученным в сентябре 2018 года ножевым ранением.
"Болсонару был выписан утром в воскресенье... Он был госпитализирован 12 апреля в одну из частных больниц в Бразилиа", - отметило СМИ.
Жаир Болсонару и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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25 марта, 08:55
 
В миреБразилияЖаир Болсонару
 
 
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