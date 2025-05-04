https://ria.ru/20250504/biznes-2014836829.html

Shell изучает возможность приобретения BP, пишут СМИ

Shell изучает возможность приобретения BP, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2025

Shell изучает возможность приобретения BP, пишут СМИ

Британо-нидерландская энергетическая компания Shell изучает возможность приобретения своего конкурента - британской BP, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T07:28:00+03:00

2025-05-04T07:28:00+03:00

2025-05-04T07:28:00+03:00

экономика

цены на нефть

bp plc.

shell

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Британо-нидерландская энергетическая компания Shell изучает возможность приобретения своего конкурента - британской BP, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Shell Plc работает с советниками для оценки потенциального приобретения BP Plc", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По словам собеседников Блумберг, в последние недели обсуждения приобрели более серьезный характер. Финальное решение будет зависеть от того, продолжат ли акции BP падать - за последний год они потеряли около трети своей стоимости.

https://realty.ria.ru/20250430/magnit-2014466756.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, bp plc., shell