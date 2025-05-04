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Shell изучает возможность приобретения BP, пишут СМИ
Shell изучает возможность приобретения BP, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2025
Shell изучает возможность приобретения BP, пишут СМИ
Британо-нидерландская энергетическая компания Shell изучает возможность приобретения своего конкурента - британской BP, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T07:28:00+03:00
2025-05-04T07:28:00+03:00
2025-05-04T07:28:00+03:00
экономика
цены на нефть
bp plc.
shell
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Британо-нидерландская энергетическая компания Shell изучает возможность приобретения своего конкурента - британской BP, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Shell Plc работает с советниками для оценки потенциального приобретения BP Plc", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По словам собеседников Блумберг, в последние недели обсуждения приобрели более серьезный характер. Финальное решение будет зависеть от того, продолжат ли акции BP падать - за последний год они потеряли около трети своей стоимости.
https://realty.ria.ru/20250430/magnit-2014466756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, bp plc., shell
Экономика, Цены на нефть, BP Plc., Shell
Shell изучает возможность приобретения BP, пишут СМИ
Bloomberg: Shell изучает возможность приобретения BP