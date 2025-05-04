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Shell изучает возможность приобретения BP, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2025
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Shell изучает возможность приобретения BP, пишут СМИ
Shell изучает возможность приобретения BP, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2025
Shell изучает возможность приобретения BP, пишут СМИ
Британо-нидерландская энергетическая компания Shell изучает возможность приобретения своего конкурента - британской BP, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T07:28:00+03:00
2025-05-04T07:28:00+03:00
экономика
цены на нефть
bp plc.
shell
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Британо-нидерландская энергетическая компания Shell изучает возможность приобретения своего конкурента - британской BP, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Shell Plc работает с советниками для оценки потенциального приобретения BP Plc", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По словам собеседников Блумберг, в последние недели обсуждения приобрели более серьезный характер. Финальное решение будет зависеть от того, продолжат ли акции BP падать - за последний год они потеряли около трети своей стоимости.
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экономика, цены на нефть, bp plc., shell
Экономика, Цены на нефть, BP Plc., Shell
Shell изучает возможность приобретения BP, пишут СМИ

Bloomberg: Shell изучает возможность приобретения BP

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Shell
Логотип Shell - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Британо-нидерландская энергетическая компания Shell изучает возможность приобретения своего конкурента - британской BP, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Shell Plc работает с советниками для оценки потенциального приобретения BP Plc", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
По словам собеседников Блумберг, в последние недели обсуждения приобрели более серьезный характер. Финальное решение будет зависеть от того, продолжат ли акции BP падать - за последний год они потеряли около трети своей стоимости.
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ЭкономикаЦены на нефтьBP Plc.Shell
 
 
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