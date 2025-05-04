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В Астане прошла международная акция "Сад Памяти" - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:16 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/astana-2014882799.html
В Астане прошла международная акция "Сад Памяти"
В Астане прошла международная акция "Сад Памяти" - РИА Новости, 04.05.2025
В Астане прошла международная акция "Сад Памяти"
Международная акция "Сад Памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в Астане, сообщает в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:16:00+03:00
2025-05-04T14:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
казахстан
россия
астана
владимир путин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
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АЛМА-АТА, 4 мая - РИА Новости. Международная акция "Сад Памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в Астане, сообщает в воскресенье пресс-служба представительства Россотрудничества в Казахстане. "В рамках проведения международной акции "Сад памяти" в честь празднования 80-летия Победы школьники старших классов совместно с представителями посольства России, представительства Россотрудничества и Банка ВТБ в Казахстане под песни военных лет организовали высадку саженцев. Тридцать молодых яблонь "Недзвецкого" посажены у стен Школы-лицея № 60 в Астане", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства. Сообщается, что на церемонии руководитель молодежных и общественно-значимых проектов Русского дома в Астане Сергей Каймашников рассказал собравшимся, что памятная акция проводится с 2020 года по всему миру. "Мы сажаем деревья, чтобы увековечить память о наших предках, о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Такие сады становятся не только зеленым уголком, но и центром патриотического воспитания. "Сад памяти" - это живой памятник, в котором природа и история соединяются, чтобы передать будущим поколениям важнейшие уроки прошлого", - сказал Каймашников. В свою очередь советник-посланник посольства Российской Федерации в Казахстане Юрий Мельник подчеркнул, что данная инициатива свидетельствует об общей исторической памяти России и Казахстана, схожих интересах в настоящем и стремлении к совместному будущему. Международный проект "Сад памяти" реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала. Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За пять лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов деревьев.
https://ria.ru/20250222/veteran-2000959016.html
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казахстан, россия, астана, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Казахстан, Россия, Астана, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Астане прошла международная акция "Сад Памяти"

В Астане прошла международная акция "Сад Памяти", посвященная 80-летию Победы

© Русский дом в Астане/TelegramМеждународная акция "Сад памяти" прошла в Астане
Международная акция Сад памяти прошла в Астане - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Русский дом в Астане/Telegram
Международная акция "Сад памяти" прошла в Астане
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АЛМА-АТА, 4 мая - РИА Новости. Международная акция "Сад Памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в Астане, сообщает в воскресенье пресс-служба представительства Россотрудничества в Казахстане.
"В рамках проведения международной акции "Сад памяти" в честь празднования 80-летия Победы школьники старших классов совместно с представителями посольства России, представительства Россотрудничества и Банка ВТБ в Казахстане под песни военных лет организовали высадку саженцев. Тридцать молодых яблонь "Недзвецкого" посажены у стен Школы-лицея № 60 в Астане", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства.
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Сообщается, что на церемонии руководитель молодежных и общественно-значимых проектов Русского дома в Астане Сергей Каймашников рассказал собравшимся, что памятная акция проводится с 2020 года по всему миру.
"Мы сажаем деревья, чтобы увековечить память о наших предках, о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Такие сады становятся не только зеленым уголком, но и центром патриотического воспитания. "Сад памяти" - это живой памятник, в котором природа и история соединяются, чтобы передать будущим поколениям важнейшие уроки прошлого", - сказал Каймашников.
В свою очередь советник-посланник посольства Российской Федерации в Казахстане Юрий Мельник подчеркнул, что данная инициатива свидетельствует об общей исторической памяти России и Казахстана, схожих интересах в настоящем и стремлении к совместному будущему.
Международный проект "Сад памяти" реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала. Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За пять лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов деревьев.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКазахстанРоссияАстанаВладимир ПутинФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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