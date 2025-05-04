https://ria.ru/20250504/astana-2014882799.html

В Астане прошла международная акция "Сад Памяти"

В Астане прошла международная акция "Сад Памяти" - РИА Новости, 04.05.2025

В Астане прошла международная акция "Сад Памяти"

Международная акция "Сад Памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в Астане, сообщает в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T14:16:00+03:00

2025-05-04T14:16:00+03:00

2025-05-04T14:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

казахстан

россия

астана

владимир путин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

80-летие победы в великой отечественной войне

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АЛМА-АТА, 4 мая - РИА Новости. Международная акция "Сад Памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в Астане, сообщает в воскресенье пресс-служба представительства Россотрудничества в Казахстане. "В рамках проведения международной акции "Сад памяти" в честь празднования 80-летия Победы школьники старших классов совместно с представителями посольства России, представительства Россотрудничества и Банка ВТБ в Казахстане под песни военных лет организовали высадку саженцев. Тридцать молодых яблонь "Недзвецкого" посажены у стен Школы-лицея № 60 в Астане", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства. Сообщается, что на церемонии руководитель молодежных и общественно-значимых проектов Русского дома в Астане Сергей Каймашников рассказал собравшимся, что памятная акция проводится с 2020 года по всему миру. "Мы сажаем деревья, чтобы увековечить память о наших предках, о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Такие сады становятся не только зеленым уголком, но и центром патриотического воспитания. "Сад памяти" - это живой памятник, в котором природа и история соединяются, чтобы передать будущим поколениям важнейшие уроки прошлого", - сказал Каймашников. В свою очередь советник-посланник посольства Российской Федерации в Казахстане Юрий Мельник подчеркнул, что данная инициатива свидетельствует об общей исторической памяти России и Казахстана, схожих интересах в настоящем и стремлении к совместному будущему. Международный проект "Сад памяти" реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала. Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За пять лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов деревьев.

https://ria.ru/20250222/veteran-2000959016.html

https://ria.ru/20250404/rossija-2009429207.html

казахстан

россия

астана

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казахстан, россия, астана, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне