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В Анкаре проходит акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:17 04.05.2025 (обновлено: 11:27 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/aktsiya-2014857004.html
В Анкаре проходит акция "Бессмертный полк"
В Анкаре проходит акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 04.05.2025
В Анкаре проходит акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" проходит в воскресенье на территории посольства России в Анкаре, в ней принимают участие сотни человек, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T11:17:00+03:00
2025-05-04T11:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
снг
алексей ерхов
россия
анкара (провинция)
турция
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АНКАРА, 4 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" проходит в воскресенье на территории посольства России в Анкаре, в ней принимают участие сотни человек, передает корреспондент РИА Новости. Вокруг диппредставительства были усилены меры безопасности из-за большого числа желающих участвовать. К акции присоединились и многие представители стран СНГ. "Дорогие друзья, товарищи, братья, сестры. Ровно 80 лет назад Великой Победой закончилась Великая Отечественная война. Закончилась великим подвигом", - заявил выступивший на мероприятии посол России в Турции Алексей Ерхов. По словам дипломата, сегодня "вспоминается, как воевали, как стояли у станков, у мартеновских печей наши отцы и деды". "Это 80-летие Победы действительно очень славная, важная, почетная годовщина. Мне доставляет радость видеть, что тут очень много детей. Ведь за наших детей и внуков сражались и умирали наши отцы и деды. У нас сегодня интернациональный "Бессмертный полк", с нами сегодня представители посольств Белоруссии и Киргизии. Желаю мирного неба над головой! Но не будем расслабляться, нацизм поднимаем голову то тут, то там. Нам ещё во имя наших сыновей, дочерей придется бороться. С праздником!", - сказал Ерхов. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20250504/pobeda-2014855834.html
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"Бессмертный полк" в Анкаре
Акция "Бессмертный полк" проходит на территории посольства России в Анкаре, в ней принимают участие сотни человек, передает корреспондент РИА Новости. Вокруг диппредставительства были усилены меры безопасности из-за большого числа желающих участвовать. К акции присоединились не только россияне, но и многие представители стран СНГ.
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80-летие победы в великой отечественной войне, снг, алексей ерхов, россия, анкара (провинция), турция
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, СНГ, Алексей Ерхов, Россия, Анкара (провинция), Турция
В Анкаре проходит акция "Бессмертный полк"

Сотни человек принимают участие в акции "Бессмертный полк" в Анкаре

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АНКАРА, 4 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" проходит в воскресенье на территории посольства России в Анкаре, в ней принимают участие сотни человек, передает корреспондент РИА Новости.
Вокруг диппредставительства были усилены меры безопасности из-за большого числа желающих участвовать. К акции присоединились и многие представители стран СНГ.
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"Дорогие друзья, товарищи, братья, сестры. Ровно 80 лет назад Великой Победой закончилась Великая Отечественная война. Закончилась великим подвигом", - заявил выступивший на мероприятии посол России в Турции Алексей Ерхов.
По словам дипломата, сегодня "вспоминается, как воевали, как стояли у станков, у мартеновских печей наши отцы и деды".
"Это 80-летие Победы действительно очень славная, важная, почетная годовщина. Мне доставляет радость видеть, что тут очень много детей. Ведь за наших детей и внуков сражались и умирали наши отцы и деды. У нас сегодня интернациональный "Бессмертный полк", с нами сегодня представители посольств Белоруссии и Киргизии. Желаю мирного неба над головой! Но не будем расслабляться, нацизм поднимаем голову то тут, то там. Нам ещё во имя наших сыновей, дочерей придется бороться. С праздником!", - сказал Ерхов.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСНГАлексей ЕрховРоссияАнкара (провинция)Турция
 
 
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