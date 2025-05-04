https://ria.ru/20250504/aktsiya-2014857004.html

В Анкаре проходит акция "Бессмертный полк"

В Анкаре проходит акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 04.05.2025

В Анкаре проходит акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" проходит в воскресенье на территории посольства России в Анкаре, в ней принимают участие сотни человек, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T11:17:00+03:00

2025-05-04T11:17:00+03:00

2025-05-04T11:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

снг

алексей ерхов

россия

анкара (провинция)

турция

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АНКАРА, 4 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" проходит в воскресенье на территории посольства России в Анкаре, в ней принимают участие сотни человек, передает корреспондент РИА Новости. Вокруг диппредставительства были усилены меры безопасности из-за большого числа желающих участвовать. К акции присоединились и многие представители стран СНГ. "Дорогие друзья, товарищи, братья, сестры. Ровно 80 лет назад Великой Победой закончилась Великая Отечественная война. Закончилась великим подвигом", - заявил выступивший на мероприятии посол России в Турции Алексей Ерхов. По словам дипломата, сегодня "вспоминается, как воевали, как стояли у станков, у мартеновских печей наши отцы и деды". "Это 80-летие Победы действительно очень славная, важная, почетная годовщина. Мне доставляет радость видеть, что тут очень много детей. Ведь за наших детей и внуков сражались и умирали наши отцы и деды. У нас сегодня интернациональный "Бессмертный полк", с нами сегодня представители посольств Белоруссии и Киргизии. Желаю мирного неба над головой! Но не будем расслабляться, нацизм поднимаем голову то тут, то там. Нам ещё во имя наших сыновей, дочерей придется бороться. С праздником!", - сказал Ерхов. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20250504/pobeda-2014855834.html

https://ria.ru/20250504/moldavija-2014836103.html

россия

анкара (провинция)

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Бессмертный полк" в Анкаре Акция "Бессмертный полк" проходит на территории посольства России в Анкаре, в ней принимают участие сотни человек, передает корреспондент РИА Новости. Вокруг диппредставительства были усилены меры безопасности из-за большого числа желающих участвовать. К акции присоединились не только россияне, но и многие представители стран СНГ. 2025-05-04T11:17 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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80-летие победы в великой отечественной войне, снг, алексей ерхов, россия, анкара (провинция), турция