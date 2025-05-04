https://ria.ru/20250504/aeroport-2014924125.html

В архангельских аэропортах ввели временные ограничения

В архангельских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 04.05.2025

В архангельских аэропортах ввели временные ограничения

Временные ограничения с 20.20 мск введены на работу архангельских аэропортов "Талаги" и "Васьково" для обеспечения безопасности полетов, сообщил официальный... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T20:45:00+03:00

2025-05-04T20:45:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Временные ограничения с 20.20 мск введены на работу архангельских аэропортов "Талаги" и "Васьково" для обеспечения безопасности полетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения – с 20.20 мск – введены на работу архангельских аэропортов "Талаги" (код ИКАО: ULAA) и "Васьково" (ULAH). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - написал он.

https://ria.ru/20250504/sochi-2014896288.html

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество, архангельская область