https://ria.ru/20250504/aeroport-2014924125.html
В архангельских аэропортах ввели временные ограничения
В архангельских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 04.05.2025
В архангельских аэропортах ввели временные ограничения
Временные ограничения с 20.20 мск введены на работу архангельских аэропортов "Талаги" и "Васьково" для обеспечения безопасности полетов, сообщил официальный... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T20:45:00+03:00
2025-05-04T20:45:00+03:00
2025-05-04T22:44:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Временные ограничения с 20.20 мск введены на работу архангельских аэропортов "Талаги" и "Васьково" для обеспечения безопасности полетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения – с 20.20 мск – введены на работу архангельских аэропортов "Талаги" (код ИКАО: ULAA) и "Васьково" (ULAH). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - написал он.
https://ria.ru/20250504/sochi-2014896288.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество, архангельская область
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность, Общество, Архангельская область
В архангельских аэропортах ввели временные ограничения
В двух архангельских аэропортах ввели ограничения на полеты