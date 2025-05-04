https://ria.ru/20250504/aeroport-2014906617.html
В аэропорту Петрозаводска сняли ограничения
В аэропорту Петрозаводска сняли ограничения - РИА Новости, 04.05.2025
В аэропорту Петрозаводска сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 17.35 мск в аэропорту Петрозаводска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T17:43:00+03:00
2025-05-04T17:43:00+03:00
2025-05-04T17:46:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
петрозаводск
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 17.35 мск в аэропорту Петрозаводска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту Петрозаводск в 17.35 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в своем Telegram-канале.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), петрозаводск, общество
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Петрозаводск, Общество
В аэропорту Петрозаводска сняли ограничения
В аэропорту Петрозаводска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов