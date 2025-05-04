https://ria.ru/20250504/aeroport-2014906617.html

В аэропорту Петрозаводска сняли ограничения

В аэропорту Петрозаводска сняли ограничения - РИА Новости, 04.05.2025

В аэропорту Петрозаводска сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 17.35 мск в аэропорту Петрозаводска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T17:43:00+03:00

2025-05-04T17:43:00+03:00

2025-05-04T17:46:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

петрозаводск

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014900440_0:307:1920:1387_1920x0_80_0_0_f8f577d8e504535cece0bf049cda8467.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 17.35 мск в аэропорту Петрозаводска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту Петрозаводск в 17.35 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250504/sochi-2014896288.html

петрозаводск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), петрозаводск, общество