Рейтинг@Mail.ru
В Вологодской области снизилось число абортов - РИА Новости, 04.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
16:12 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/aborty-2014898410.html
В Вологодской области снизилось число абортов
В Вологодской области снизилось число абортов - РИА Новости, 04.05.2025
В Вологодской области снизилось число абортов
За март и апрель 2025 года в Вологодской области снизилось число абортов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил губернатор Георгий... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T16:12:00+03:00
2025-05-04T16:12:00+03:00
вологодская область
здоровье - общество
вологодская область
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763539938_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_81bd849c8ea79651ddc067048b3a039f.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. За март и апрель 2025 года в Вологодской области снизилось число абортов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил губернатор Георгий Филимонов. "Примечательная статистика: за март было проведено 20 абортов, за аналогичный период прошлого года – 128; в апреле – 12, в 2024 году – 108. Все операции выполнены по медицинским показаниям в Перинатальном центре. Вновь обращаю внимание: в медицинских учреждениях области обязаны оказывать помощь женщине при наличии медицинских противопоказаний к родам, а также в случаях последствий преступных действий в отношении женщин", – приводит пресс-служба губернатора Вологодской области слова Филимонова. Так, на базе Перинатального центра работает телефон горячей линии по вопросам абортов: +7 (8172) 71-78-60. Сюда могут обратиться те, кто считает, что получил незаконный отказ в медицинской услуге. Каждый случай прорабатывается в ручном режиме. "Важно: наша глобальная цель – народосбережение Вологодчины, вывод региона из демографического пике. Именно для этого принимаем необходимые меры, в том числе ведем широкую просветительскую работу по противодействию детоубийству. Делаем все для процветания Вологодчины, для создания светлого и благополучного будущего, в котором будут жить большие, крепкие и здоровые семьи", – отметил Филимонов. В пресс-службе напомнили, что для молодых семей Вологодчины, где родится третий или последующий ребенок, единовременно предоставляется 300 тысяч рублей по нацпроекту "Семья", инициированному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Еще ряд мер поддержки предусмотрен по демографической программе губернатора "Семья – оплот Русского Севера". Кроме того, в Вологодской области реализуется проект "Комфортные женские консультации", в рамках которого ремонтируются медучреждения и закупается оборудование, а также проект "Защити меня сегодня". Он предполагает выплаты врачам: 5 тысяч рублей – за каждую сохраненную жизнь и 25 тысяч рублей – при рождении ребенка. По поручению Филимонова организована и работа горячей линии для семей с детьми. Адресная помощь многодетным и молодым семьям оказывается по короткому номеру "122", который действует на базе Единой информационно-справочной службы. Звонки для вологжан бесплатные и принимаются круглосуточно.
https://ria.ru/20250428/abort-2013948580.html
https://ria.ru/20250121/abort-1994749725.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763539938_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_f33d95549b0bea59cc0618d32f4717c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Здоровье - Общество, Вологодская область, Георгий Филимонов
В Вологодской области снизилось число абортов

Георгий Филимонов сообщил о снижении количества абортов в Вологодской области

© Depositphotos.com / Varavin88Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ
Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Depositphotos.com / Varavin88
Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. За март и апрель 2025 года в Вологодской области снизилось число абортов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
"Примечательная статистика: за март было проведено 20 абортов, за аналогичный период прошлого года – 128; в апреле – 12, в 2024 году – 108. Все операции выполнены по медицинским показаниям в Перинатальном центре. Вновь обращаю внимание: в медицинских учреждениях области обязаны оказывать помощь женщине при наличии медицинских противопоказаний к родам, а также в случаях последствий преступных действий в отношении женщин", – приводит пресс-служба губернатора Вологодской области слова Филимонова.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
И.о. главврача роддома в Вологде оштрафовали за отказ в аборте
28 апреля, 23:29
Так, на базе Перинатального центра работает телефон горячей линии по вопросам абортов: +7 (8172) 71-78-60. Сюда могут обратиться те, кто считает, что получил незаконный отказ в медицинской услуге. Каждый случай прорабатывается в ручном режиме.
"Важно: наша глобальная цель – народосбережение Вологодчины, вывод региона из демографического пике. Именно для этого принимаем необходимые меры, в том числе ведем широкую просветительскую работу по противодействию детоубийству. Делаем все для процветания Вологодчины, для создания светлого и благополучного будущего, в котором будут жить большие, крепкие и здоровые семьи", – отметил Филимонов.
В пресс-службе напомнили, что для молодых семей Вологодчины, где родится третий или последующий ребенок, единовременно предоставляется 300 тысяч рублей по нацпроекту "Семья", инициированному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Еще ряд мер поддержки предусмотрен по демографической программе губернатора "Семья – оплот Русского Севера". Кроме того, в Вологодской области реализуется проект "Комфортные женские консультации", в рамках которого ремонтируются медучреждения и закупается оборудование, а также проект "Защити меня сегодня". Он предполагает выплаты врачам: 5 тысяч рублей – за каждую сохраненную жизнь и 25 тысяч рублей – при рождении ребенка.
По поручению Филимонова организована и работа горячей линии для семей с детьми. Адресная помощь многодетным и молодым семьям оказывается по короткому номеру "122", который действует на базе Единой информационно-справочной службы. Звонки для вологжан бесплатные и принимаются круглосуточно.
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Мурашко рассказал, сколько женщин передумали делать аборт в 2024 году
21 января, 10:25
 
Вологодская областьЗдоровье - ОбществоВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала