https://ria.ru/20250504/aborty-2014898410.html
В Вологодской области снизилось число абортов
В Вологодской области снизилось число абортов - РИА Новости, 04.05.2025
В Вологодской области снизилось число абортов
За март и апрель 2025 года в Вологодской области снизилось число абортов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил губернатор Георгий... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T16:12:00+03:00
2025-05-04T16:12:00+03:00
2025-05-04T16:12:00+03:00
вологодская область
здоровье - общество
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. За март и апрель 2025 года в Вологодской области снизилось число абортов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил губернатор Георгий Филимонов. "Примечательная статистика: за март было проведено 20 абортов, за аналогичный период прошлого года – 128; в апреле – 12, в 2024 году – 108. Все операции выполнены по медицинским показаниям в Перинатальном центре. Вновь обращаю внимание: в медицинских учреждениях области обязаны оказывать помощь женщине при наличии медицинских противопоказаний к родам, а также в случаях последствий преступных действий в отношении женщин", – приводит пресс-служба губернатора Вологодской области слова Филимонова. Так, на базе Перинатального центра работает телефон горячей линии по вопросам абортов: +7 (8172) 71-78-60. Сюда могут обратиться те, кто считает, что получил незаконный отказ в медицинской услуге. Каждый случай прорабатывается в ручном режиме. "Важно: наша глобальная цель – народосбережение Вологодчины, вывод региона из демографического пике. Именно для этого принимаем необходимые меры, в том числе ведем широкую просветительскую работу по противодействию детоубийству. Делаем все для процветания Вологодчины, для создания светлого и благополучного будущего, в котором будут жить большие, крепкие и здоровые семьи", – отметил Филимонов. В пресс-службе напомнили, что для молодых семей Вологодчины, где родится третий или последующий ребенок, единовременно предоставляется 300 тысяч рублей по нацпроекту "Семья", инициированному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Еще ряд мер поддержки предусмотрен по демографической программе губернатора "Семья – оплот Русского Севера". Кроме того, в Вологодской области реализуется проект "Комфортные женские консультации", в рамках которого ремонтируются медучреждения и закупается оборудование, а также проект "Защити меня сегодня". Он предполагает выплаты врачам: 5 тысяч рублей – за каждую сохраненную жизнь и 25 тысяч рублей – при рождении ребенка. По поручению Филимонова организована и работа горячей линии для семей с детьми. Адресная помощь многодетным и молодым семьям оказывается по короткому номеру "122", который действует на базе Единой информационно-справочной службы. Звонки для вологжан бесплатные и принимаются круглосуточно.
https://ria.ru/20250428/abort-2013948580.html
https://ria.ru/20250121/abort-1994749725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Здоровье - Общество, Вологодская область, Георгий Филимонов
В Вологодской области снизилось число абортов
Георгий Филимонов сообщил о снижении количества абортов в Вологодской области
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости.
За март и апрель 2025 года в Вологодской области
снизилось число абортов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил губернатор Георгий Филимонов
.
"Примечательная статистика: за март было проведено 20 абортов, за аналогичный период прошлого года – 128; в апреле – 12, в 2024 году – 108. Все операции выполнены по медицинским показаниям в Перинатальном центре. Вновь обращаю внимание: в медицинских учреждениях области обязаны оказывать помощь женщине при наличии медицинских противопоказаний к родам, а также в случаях последствий преступных действий в отношении женщин", – приводит пресс-служба губернатора Вологодской области слова Филимонова.
Так, на базе Перинатального центра работает телефон горячей линии по вопросам абортов: +7 (8172) 71-78-60. Сюда могут обратиться те, кто считает, что получил незаконный отказ в медицинской услуге. Каждый случай прорабатывается в ручном режиме.
"Важно: наша глобальная цель – народосбережение Вологодчины, вывод региона из демографического пике. Именно для этого принимаем необходимые меры, в том числе ведем широкую просветительскую работу по противодействию детоубийству. Делаем все для процветания Вологодчины, для создания светлого и благополучного будущего, в котором будут жить большие, крепкие и здоровые семьи", – отметил Филимонов.
В пресс-службе напомнили, что для молодых семей Вологодчины, где родится третий или последующий ребенок, единовременно предоставляется 300 тысяч рублей по нацпроекту "Семья", инициированному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Еще ряд мер поддержки предусмотрен по демографической программе губернатора "Семья – оплот Русского Севера". Кроме того, в Вологодской области реализуется проект "Комфортные женские консультации", в рамках которого ремонтируются медучреждения и закупается оборудование, а также проект "Защити меня сегодня". Он предполагает выплаты врачам: 5 тысяч рублей – за каждую сохраненную жизнь и 25 тысяч рублей – при рождении ребенка.
По поручению Филимонова организована и работа горячей линии для семей с детьми. Адресная помощь многодетным и молодым семьям оказывается по короткому номеру "122", который действует на базе Единой информационно-справочной службы. Звонки для вологжан бесплатные и принимаются круглосуточно.