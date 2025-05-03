https://ria.ru/20250503/zaderzhanie-2014770748.html

В Люберцах задержали пятерых человек после потасовки

В Люберцах задержали пятерых человек после потасовки - РИА Новости, 03.05.2025

В Люберцах задержали пятерых человек после потасовки

Потасовка между двумя группами мужчин произошла в поселке Мирный в Люберцах в Московской области, задержали пять человек, сообщили в подмосковном главке МВД РФ. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T12:49:00+03:00

2025-05-03T12:49:00+03:00

2025-05-03T12:49:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Потасовка между двумя группами мужчин произошла в поселке Мирный в Люберцах в Московской области, задержали пять человек, сообщили в подмосковном главке МВД РФ. По данным ведомства, сообщение о массовой драке поступило в пятницу в дежурную часть Томилинского отдела полиции МУ МВД России "Люберецкое". "По предварительной информации, около одного из домов, расположенных на улице Академика Северина в поселке Мирный, между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. Принятыми мерами стражами правопорядка установлены и доставлены в территориальный отдел полиции пятеро участников", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В пресс-службе подмосковного главка добавили, что доставленным участникам конфликта - от 26 до 43 лет. "В настоящее время из медицинского учреждения сообщений о пострадавших не поступало. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20250423/podrostok-2013054622.html

https://ria.ru/20250210/samolet-1998419678.html

мирный

московская область (подмосковье)

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), мирный, московская область (подмосковье), люберцы, общество