https://ria.ru/20250503/vybory-2014773548.html

Маск высказался об отстранении правых сил от выборов в других странах

Маск высказался об отстранении правых сил от выборов в других странах - РИА Новости, 03.05.2025

Маск высказался об отстранении правых сил от выборов в других странах

Американский предприниматель Илон Маск назвал тиранией отстранения правых сил от выборов в других странах. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T13:30:00+03:00

2025-05-03T13:30:00+03:00

2025-05-03T13:30:00+03:00

в мире

румыния

германия

бразилия

марин ле пен

кэлин джеорджеску

илон маск

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014393250_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_911d27e9982c9c62a5f0a10edd20346a.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал тиранией отстранения правых сил от выборов в других странах. Пользователь в социальной сети Х обратил внимание на то, что "во имя защиты демократии" правые силы в разных странах отстраняют от участия в выборах или признают их экстремистскими. В качестве примера пользователь привёл отстранение от выборов лидера фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен и экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, аннулирование выборов в Румынии, лидером которых стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, и признание немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ. "Тирания", - написал Маск в ответ на публикацию пользователя. В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Ранее судьи первой палаты верховного суда Бразилии проголосовали за привлечение Болсонару в качестве обвиняемого по делу о попытке государственного переворота в 2022 году. Среди других ответчиков по этому делу помимо экс-президента - бывший директор разведки ABIN Александр Рамагем, бывший командующий ВМС Альмир Гарнье, экс-министр юстиции Андерсон Торрес, глава комитета по вопросам институциональной безопасности администрации президента Аугусто Элено, бывший помощник президента Мауро Сид, экс-министр обороны Паулу Сержиу Ногейра и руководитель администрации президента Брага Нетто. По данным прокуратуры, эти лица составляют "решающее ядро" попытки госпереворота. Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Джеорджеску неоднократно высказывался против оказания помощи Украине, в том числе и военной, особенно в условиях кризиса в самой Румынии. Он также выступал за налаживание хороших отношений с Россией, наравне с США и Китаем, называя эти страны "великими державами".

https://ria.ru/20250410/germaniya-2010326370.html

https://ria.ru/20250406/tramp-2009562835.html

https://ria.ru/20250227/tramp-2001823404.html

румыния

германия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, германия, бразилия, марин ле пен, кэлин джеорджеску, илон маск, хдс/хсс, европарламент, день победы