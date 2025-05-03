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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 03.05.2025
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Российская группировка "Юг" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял более 235 военнослужащих,... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T12:42:00+03:00
2025-05-03T12:42:00+03:00
2025-05-03T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял более 235 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Звановка, Клиновое, Веролюбовка, Александро-Калиново и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 235 боевиков, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, донецкая народная республика, северск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Северск
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
МО РФ: группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи