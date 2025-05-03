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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 03.05.2025

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Российская группировка "Юг" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял более 235 военнослужащих,... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T12:42:00+03:00

2025-05-03T12:42:00+03:00

2025-05-03T12:51:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял более 235 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Звановка, Клиновое, Веролюбовка, Александро-Калиново и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 235 боевиков, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, донецкая народная республика, северск