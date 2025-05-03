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"Голову пробило насквозь": как ученый пережил аварию в протонном ускорителе

"Голову пробило насквозь": как ученый пережил аварию в протонном ускорителе - РИА Новости, 03.05.2025

"Голову пробило насквозь": как ученый пережил аварию в протонном ускорителе

Это кажется невозможным, но все произошло на самом деле. Физик-ядерщик, сотрудник Института физики высоких энергий Анатолий Бугорский невольно стал участником... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T08:20:00+03:00

2025-05-03T08:20:00+03:00

2025-05-03T08:20:00+03:00

ссср

москва

наука

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Это кажется невозможным, но все произошло на самом деле. Физик-ядерщик, сотрудник Института физики высоких энергий Анатолий Бугорский невольно стал участником опасного эксперимента, когда через его голову прошел пучок протонов крупнейшего советского ускорителя частиц У-70. Казалось бы, выжить шансов у ученого не было, однако он не только выздоровел, но и в свои 80 лет прекрасно себя чувствует по сей день.Авария на ускорителеТринадцатого июля 1978-го в Институте физики высоких энергий в Протвино случился сбой механизма безопасности. Один из магнитов ускорителя вышел из строя.В результате в длинной трубе синхротрона, самого большого в СССР, пришлось проводить ремонтные работы.Задачей аппарата было ускорение пучков частиц до сверхвысоких скоростей. Чтобы контролировать луч и направлять его, используются те самые магниты, создающие магнитное поле.Для беспрепятственного движения протонов необходимо соблюдать ряд условий: в трубе не должно быть ни пылинки, в ней сохраняется вакуум.Иногда, правда, происходят аварии, как эта, но казалось, что механизм ремонта отлажен и никто пострадать не должен. Однако череда случайностей чуть было не привела к трагедии.Вспышка "ярче тысячи солнц"В тот день Бугорский по уже отработанной схеме позвонил на пульт управления: "Снимите пучок через 5 минут". И отправился на объект, чтобы устранить неисправность.Он много раз проделывал этот путь: коридор — лестница — бетонный лабиринт подземного зала — дверь со светящимся табло, запрещающим вход, — камера синхротрона.Только сейчас он пришел к ускорителю чуть раньше и не подозревал, что тот все еще работает.Ученый, решив, что никаких рисков нет, зашел в камеру и наклонился, чтобы провести осмотр. В этот момент пучок протонов мощностью 200 тысяч рентген вошел в затылочную область головы, а вышел через ткани левого крыла носа.Бугорский совершенно не почувствовал боли, он ощутил только сильную вспышку света, о которой впоследствии говорил, что она была "ярче тысячи солнц".Спокойно пошел домой, а не в больницуУченый осознал, что случилось непоправимое, но в тот день о случившемся почему-то решил никому не рассказывать.Вместо этого он, как обычно, завершив работу, записал в дневнике информацию о своем посещении ускорительного канала, а затем отправился домой ждать первых симптомов лучевой болезни.Вполне возможно, он был сильно шокирован — оттого и не смог толком испугаться и запаниковать.Однако ночью Бугорский вернулся к реальности. К этому моменту уже появились признаки лучевой болезни. Левая половина лица раздулась, онемела, кожа покрылась волдырями, а на затылке выпали волосы.Луч пробил голову, но спас жизньНаутро он все же решил обратиться за помощью и оказался в радиологической больнице № 6 в Москве, в настоящий момент это Федеральный медицинский биофизический центр (ФМБЦ) имени Бурназяна.Врачи даже не надеялись спасти жизнь Бугорского, ему отвели максимум две-три недели. Но, к удивлению докторов, ученый выжил.Бугорского спасло то, что луч был сфокусированным, его диаметр составлял около трех миллиметров. Хотя дыру в голове этот луч прожег, но мозг не задел.Если бы Бугорский получил меньшую дозу рассеянного облучения, шансов на спасение у него бы не было. А вот точечный удар оказался не таким опасным.Жизнь послеИ все-таки полностью восстановиться исследователь так и не смог. Шрамы на лице и затылке постепенно пропали, но левая часть лица осталась парализованной навсегда, он также оглох на левое ухо.К счастью, интеллект Анатолия Петровича совсем не пострадал, и оставлять свою профессию исследователю не пришлось. Через 18 месяцев после случившегося он вернулся в институт, защитил диссертацию, а потом еще долго работал на том самом объекте, где его поразила вспышка "ярче тысячи солнц".

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ссср, москва, наука