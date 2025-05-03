Рейтинг@Mail.ru
"Голову пробило насквозь": как ученый пережил аварию в протонном ускорителе - РИА Новости, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:20 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/uskoritel-2014412444.html
"Голову пробило насквозь": как ученый пережил аварию в протонном ускорителе
"Голову пробило насквозь": как ученый пережил аварию в протонном ускорителе - РИА Новости, 03.05.2025
"Голову пробило насквозь": как ученый пережил аварию в протонном ускорителе
Это кажется невозможным, но все произошло на самом деле. Физик-ядерщик, сотрудник Института физики высоких энергий Анатолий Бугорский невольно стал участником... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T08:20:00+03:00
2025-05-03T08:20:00+03:00
ссср
москва
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014457290_0:234:2994:1918_1920x0_80_0_0_f3e3c1ae7c4eef73705de97de57fc205.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Это кажется невозможным, но все произошло на самом деле. Физик-ядерщик, сотрудник Института физики высоких энергий Анатолий Бугорский невольно стал участником опасного эксперимента, когда через его голову прошел пучок протонов крупнейшего советского ускорителя частиц У-70. Казалось бы, выжить шансов у ученого не было, однако он не только выздоровел, но и в свои 80 лет прекрасно себя чувствует по сей день.Авария на ускорителеТринадцатого июля 1978-го в Институте физики высоких энергий в Протвино случился сбой механизма безопасности. Один из магнитов ускорителя вышел из строя.В результате в длинной трубе синхротрона, самого большого в СССР, пришлось проводить ремонтные работы.Задачей аппарата было ускорение пучков частиц до сверхвысоких скоростей. Чтобы контролировать луч и направлять его, используются те самые магниты, создающие магнитное поле.Для беспрепятственного движения протонов необходимо соблюдать ряд условий: в трубе не должно быть ни пылинки, в ней сохраняется вакуум.Иногда, правда, происходят аварии, как эта, но казалось, что механизм ремонта отлажен и никто пострадать не должен. Однако череда случайностей чуть было не привела к трагедии.Вспышка "ярче тысячи солнц"В тот день Бугорский по уже отработанной схеме позвонил на пульт управления: "Снимите пучок через 5 минут". И отправился на объект, чтобы устранить неисправность.Он много раз проделывал этот путь: коридор — лестница — бетонный лабиринт подземного зала — дверь со светящимся табло, запрещающим вход, — камера синхротрона.Только сейчас он пришел к ускорителю чуть раньше и не подозревал, что тот все еще работает.Ученый, решив, что никаких рисков нет, зашел в камеру и наклонился, чтобы провести осмотр. В этот момент пучок протонов мощностью 200 тысяч рентген вошел в затылочную область головы, а вышел через ткани левого крыла носа.Бугорский совершенно не почувствовал боли, он ощутил только сильную вспышку света, о которой впоследствии говорил, что она была "ярче тысячи солнц".Спокойно пошел домой, а не в больницуУченый осознал, что случилось непоправимое, но в тот день о случившемся почему-то решил никому не рассказывать.Вместо этого он, как обычно, завершив работу, записал в дневнике информацию о своем посещении ускорительного канала, а затем отправился домой ждать первых симптомов лучевой болезни.Вполне возможно, он был сильно шокирован — оттого и не смог толком испугаться и запаниковать.Однако ночью Бугорский вернулся к реальности. К этому моменту уже появились признаки лучевой болезни. Левая половина лица раздулась, онемела, кожа покрылась волдырями, а на затылке выпали волосы.Луч пробил голову, но спас жизньНаутро он все же решил обратиться за помощью и оказался в радиологической больнице № 6 в Москве, в настоящий момент это Федеральный медицинский биофизический центр (ФМБЦ) имени Бурназяна.Врачи даже не надеялись спасти жизнь Бугорского, ему отвели максимум две-три недели. Но, к удивлению докторов, ученый выжил.Бугорского спасло то, что луч был сфокусированным, его диаметр составлял около трех миллиметров. Хотя дыру в голове этот луч прожег, но мозг не задел.Если бы Бугорский получил меньшую дозу рассеянного облучения, шансов на спасение у него бы не было. А вот точечный удар оказался не таким опасным.Жизнь послеИ все-таки полностью восстановиться исследователь так и не смог. Шрамы на лице и затылке постепенно пропали, но левая часть лица осталась парализованной навсегда, он также оглох на левое ухо.К счастью, интеллект Анатолия Петровича совсем не пострадал, и оставлять свою профессию исследователю не пришлось. Через 18 месяцев после случившегося он вернулся в институт, защитил диссертацию, а потом еще долго работал на том самом объекте, где его поразила вспышка "ярче тысячи солнц".
ссср
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014457290_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_e875d4d2d5a4aa7fa2e1f083785a8dcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, москва, наука
СССР, Москва, Наука

"Голову пробило насквозь": как ученый пережил аварию в протонном ускорителе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУскорительный комплекс ИФВЭ в Протвино
Ускорительный комплекс ИФВЭ в Протвино - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Это кажется невозможным, но все произошло на самом деле. Физик-ядерщик, сотрудник Института физики высоких энергий Анатолий Бугорский невольно стал участником опасного эксперимента, когда через его голову прошел пучок протонов крупнейшего советского ускорителя частиц У-70. Казалось бы, выжить шансов у ученого не было, однако он не только выздоровел, но и в свои 80 лет прекрасно себя чувствует по сей день.

Авария на ускорителе

Тринадцатого июля 1978-го в Институте физики высоких энергий в Протвино случился сбой механизма безопасности. Один из магнитов ускорителя вышел из строя.
В результате в длинной трубе синхротрона, самого большого в СССР, пришлось проводить ремонтные работы.
Задачей аппарата было ускорение пучков частиц до сверхвысоких скоростей. Чтобы контролировать луч и направлять его, используются те самые магниты, создающие магнитное поле.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнститут физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино
Институт физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Институт физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино
Для беспрепятственного движения протонов необходимо соблюдать ряд условий: в трубе не должно быть ни пылинки, в ней сохраняется вакуум.
Иногда, правда, происходят аварии, как эта, но казалось, что механизм ремонта отлажен и никто пострадать не должен. Однако череда случайностей чуть было не привела к трагедии.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУскорительный комплекс ИФВЭ в Протвино
Ускорительный комплекс ИФВЭ в Протвино - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Ускорительный комплекс ИФВЭ в Протвино

Вспышка "ярче тысячи солнц"

В тот день Бугорский по уже отработанной схеме позвонил на пульт управления: "Снимите пучок через 5 минут". И отправился на объект, чтобы устранить неисправность.
Он много раз проделывал этот путь: коридор — лестница — бетонный лабиринт подземного зала — дверь со светящимся табло, запрещающим вход, — камера синхротрона.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУскорительный комплекс ИФВЭ в Протвино
Ускорительный комплекс ИФВЭ в Протвино - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Ускорительный комплекс ИФВЭ в Протвино
Только сейчас он пришел к ускорителю чуть раньше и не подозревал, что тот все еще работает.
Ученый, решив, что никаких рисков нет, зашел в камеру и наклонился, чтобы провести осмотр. В этот момент пучок протонов мощностью 200 тысяч рентген вошел в затылочную область головы, а вышел через ткани левого крыла носа.
Бугорский совершенно не почувствовал боли, он ощутил только сильную вспышку света, о которой впоследствии говорил, что она была "ярче тысячи солнц".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУскорительный комплекс ИФВЭ в Протвино
Ускорительный комплекс ИФВЭ в Протвино - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Ускорительный комплекс ИФВЭ в Протвино

Спокойно пошел домой, а не в больницу

Ученый осознал, что случилось непоправимое, но в тот день о случившемся почему-то решил никому не рассказывать.
Вместо этого он, как обычно, завершив работу, записал в дневнике информацию о своем посещении ускорительного канала, а затем отправился домой ждать первых симптомов лучевой болезни.
Вполне возможно, он был сильно шокирован — оттого и не смог толком испугаться и запаниковать.
Однако ночью Бугорский вернулся к реальности. К этому моменту уже появились признаки лучевой болезни. Левая половина лица раздулась, онемела, кожа покрылась волдырями, а на затылке выпали волосы.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗнак радиоактивности на одной из дверей Института физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино
Знак радиоактивности на одной из дверей Института физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино. - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Знак радиоактивности на одной из дверей Института физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино

Луч пробил голову, но спас жизнь

Наутро он все же решил обратиться за помощью и оказался в радиологической больнице № 6 в Москве, в настоящий момент это Федеральный медицинский биофизический центр (ФМБЦ) имени Бурназяна.
Врачи даже не надеялись спасти жизнь Бугорского, ему отвели максимум две-три недели. Но, к удивлению докторов, ученый выжил.
Бугорского спасло то, что луч был сфокусированным, его диаметр составлял около трех миллиметров. Хотя дыру в голове этот луч прожег, но мозг не задел.
Если бы Бугорский получил меньшую дозу рассеянного облучения, шансов на спасение у него бы не было. А вот точечный удар оказался не таким опасным.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБлок измерения ионного тока в Институте физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино
Блок измерения ионного тока в Институте физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Блок измерения ионного тока в Институте физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино

Жизнь после

И все-таки полностью восстановиться исследователь так и не смог. Шрамы на лице и затылке постепенно пропали, но левая часть лица осталась парализованной навсегда, он также оглох на левое ухо.
К счастью, интеллект Анатолия Петровича совсем не пострадал, и оставлять свою профессию исследователю не пришлось. Через 18 месяцев после случившегося он вернулся в институт, защитил диссертацию, а потом еще долго работал на том самом объекте, где его поразила вспышка "ярче тысячи солнц".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнститут физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино
Институт физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Институт физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино
 
СССРМоскваНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала