"Голову пробило насквозь": как ученый пережил аварию в протонном ускорителе
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Это кажется невозможным, но все произошло на самом деле. Физик-ядерщик, сотрудник Института физики высоких энергий Анатолий Бугорский невольно стал участником опасного эксперимента, когда через его голову прошел пучок протонов крупнейшего советского ускорителя частиц У-70. Казалось бы, выжить шансов у ученого не было, однако он не только выздоровел, но и в свои 80 лет прекрасно себя чувствует по сей день.
Авария на ускорителе
Тринадцатого июля 1978-го в Институте физики высоких энергий в Протвино случился сбой механизма безопасности. Один из магнитов ускорителя вышел из строя.
В результате в длинной трубе синхротрона, самого большого в СССР, пришлось проводить ремонтные работы.
Задачей аппарата было ускорение пучков частиц до сверхвысоких скоростей. Чтобы контролировать луч и направлять его, используются те самые магниты, создающие магнитное поле.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнститут физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино
Институт физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино
Для беспрепятственного движения протонов необходимо соблюдать ряд условий: в трубе не должно быть ни пылинки, в ней сохраняется вакуум.
Иногда, правда, происходят аварии, как эта, но казалось, что механизм ремонта отлажен и никто пострадать не должен. Однако череда случайностей чуть было не привела к трагедии.
Вспышка "ярче тысячи солнц"
В тот день Бугорский по уже отработанной схеме позвонил на пульт управления: "Снимите пучок через 5 минут". И отправился на объект, чтобы устранить неисправность.
Он много раз проделывал этот путь: коридор — лестница — бетонный лабиринт подземного зала — дверь со светящимся табло, запрещающим вход, — камера синхротрона.
Только сейчас он пришел к ускорителю чуть раньше и не подозревал, что тот все еще работает.
Ученый, решив, что никаких рисков нет, зашел в камеру и наклонился, чтобы провести осмотр. В этот момент пучок протонов мощностью 200 тысяч рентген вошел в затылочную область головы, а вышел через ткани левого крыла носа.
Бугорский совершенно не почувствовал боли, он ощутил только сильную вспышку света, о которой впоследствии говорил, что она была "ярче тысячи солнц".
Спокойно пошел домой, а не в больницу
Ученый осознал, что случилось непоправимое, но в тот день о случившемся почему-то решил никому не рассказывать.
Вместо этого он, как обычно, завершив работу, записал в дневнике информацию о своем посещении ускорительного канала, а затем отправился домой ждать первых симптомов лучевой болезни.
Вполне возможно, он был сильно шокирован — оттого и не смог толком испугаться и запаниковать.
Однако ночью Бугорский вернулся к реальности. К этому моменту уже появились признаки лучевой болезни. Левая половина лица раздулась, онемела, кожа покрылась волдырями, а на затылке выпали волосы.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗнак радиоактивности на одной из дверей Института физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино
Знак радиоактивности на одной из дверей Института физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино
Луч пробил голову, но спас жизнь
Наутро он все же решил обратиться за помощью и оказался в радиологической больнице № 6 в Москве, в настоящий момент это Федеральный медицинский биофизический центр (ФМБЦ) имени Бурназяна.
Врачи даже не надеялись спасти жизнь Бугорского, ему отвели максимум две-три недели. Но, к удивлению докторов, ученый выжил.
Бугорского спасло то, что луч был сфокусированным, его диаметр составлял около трех миллиметров. Хотя дыру в голове этот луч прожег, но мозг не задел.
Если бы Бугорский получил меньшую дозу рассеянного облучения, шансов на спасение у него бы не было. А вот точечный удар оказался не таким опасным.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБлок измерения ионного тока в Институте физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино
Блок измерения ионного тока в Институте физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино
Жизнь после
И все-таки полностью восстановиться исследователь так и не смог. Шрамы на лице и затылке постепенно пропали, но левая часть лица осталась парализованной навсегда, он также оглох на левое ухо.
К счастью, интеллект Анатолия Петровича совсем не пострадал, и оставлять свою профессию исследователю не пришлось. Через 18 месяцев после случившегося он вернулся в институт, защитил диссертацию, а потом еще долго работал на том самом объекте, где его поразила вспышка "ярче тысячи солнц".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнститут физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино
Институт физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино