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На Украине сотрудники ТЦК схватили курьера и затолкали в автобус - РИА Новости, 03.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:29 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/ukraina-2014789873.html
На Украине сотрудники ТЦК схватили курьера и затолкали в автобус
На Украине сотрудники ТЦК схватили курьера и затолкали в автобус - РИА Новости, 03.05.2025
На Украине сотрудники ТЦК схватили курьера и затолкали в автобус
Сотрудники военкомата в Луцке на Украине схватили на улице курьера службы доставки и затолкали его в микроавтобус против его воли, велосипед насильно... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T16:29:00+03:00
2025-05-03T16:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
артем дмитрук
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Луцке на Украине схватили на улице курьера службы доставки и затолкали его в микроавтобус против его воли, велосипед насильно "бусифицированного" остался на улице, сообщает движение "Другая Украина". Сленговое слово "бусификация" распространилось на Украине со времени усиления мобилизации, когда военные начали задерживать граждан призывного возраста и силой усаживать их в микроавтобусы ("бусики"), чтобы отвезти в военкомат. "В Луцке курьер не смог доставить заказ - его по пути "мобилизовали" сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.). Во время работы мужчину остановили военкомы, они быстро перешли к привычной тактике: на жертву накинулись и затолкали в машину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения. В свою очередь выехавший из страны украинский парламентарий Артем Дмитрук отметил, что по сообщениям очевидцев, велосипед бросили на месте. На сопровождающем публикацию видео, мужчина с термосумкой пытался противостоять трем военным, однако его попытки не увенчались успехом. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250502/ukraina-2014713558.html
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014412671.html
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в мире, украина, артем дмитрук, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Артем Дмитрук, Вооруженные силы Украины
На Украине сотрудники ТЦК схватили курьера и затолкали в автобус

Сотрудники ТЦК в Луцке на Украине схватили на улице курьера и затолкали в авто

© Кадр видео из соцсетейСотрудники военкомата в Луцке на Украине схватили на улице курьера службы доставки и затолкали его в микроавтобус против его воли
Сотрудники военкомата в Луцке на Украине схватили на улице курьера службы доставки и затолкали его в микроавтобус против его воли - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники военкомата в Луцке на Украине схватили на улице курьера службы доставки и затолкали его в микроавтобус против его воли
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Луцке на Украине схватили на улице курьера службы доставки и затолкали его в микроавтобус против его воли, велосипед насильно "бусифицированного" остался на улице, сообщает движение "Другая Украина".
Сленговое слово "бусификация" распространилось на Украине со времени усиления мобилизации, когда военные начали задерживать граждан призывного возраста и силой усаживать их в микроавтобусы ("бусики"), чтобы отвезти в военкомат.
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"В Луцке курьер не смог доставить заказ - его по пути "мобилизовали" сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.). Во время работы мужчину остановили военкомы, они быстро перешли к привычной тактике: на жертву накинулись и затолкали в машину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения.
В свою очередь выехавший из страны украинский парламентарий Артем Дмитрук отметил, что по сообщениям очевидцев, велосипед бросили на месте.
На сопровождающем публикацию видео, мужчина с термосумкой пытался противостоять трем военным, однако его попытки не увенчались успехом.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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