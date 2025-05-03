https://ria.ru/20250503/turtsiya-2014784025.html

В Турции призвали закрыть небо для пролета самолета Нетаньяху в Баку

В Турции призвали закрыть небо для пролета самолета Нетаньяху в Баку - РИА Новости, 03.05.2025

В Турции призвали закрыть небо для пролета самолета Нетаньяху в Баку

Турецкая партия Vatan ("Родина") призвала правительство страны закрыть небо республики для пролета самолёта премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху,... РИА Новости, 03.05.2025

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2025-05-03T15:20:00+03:00

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биньямин нетаньяху

ицхак герцог

баку

израиль

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в мире

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АНКАРА, 3 мая - РИА Новости. Турецкая партия Vatan ("Родина") призвала правительство страны закрыть небо республики для пролета самолёта премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, планирующего визит в Азербайджан на предстоящей неделе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Азербайджан с 7 по 11 мая, сообщила ранее канцелярия главы израильского правительства. В ряде СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что Турция разрешит использовать свое небо для пролета самолёта Нетаньяху по просьбе Баку, но правительство Турции пока официально не комментировало данные сообщения. В ноябре Турция отказалась пропустить самолет президента Израиля через свое воздушное пространство для пролета в Азербайджан, где Ицхак Герцог должен был принять участие в климатическом саммите ООН. "Призываем правительство Турции не допустить использование нашего неба для самолёта Нетаньяху. Иначе все заявления о дружбе и братстве с Палестиной и палестинским народом потеряют смысл", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении генсека партии Озгюра Бурсалы. В апреле издание Jerusalem Post сообщало, что ведутся переговоры об организации визита Нетаньяху в Баку, который выступает в качестве посредника между Израилем и Турцией на фоне ситуации в Сирии. Издание отмечало, что визит вызван ростом напряженности в израильско-турецких отношений из-за нерешенных вопросов государств касательно сирийских территорий. Азербайджан, как дружественное государство для обеих стран, выступит посредником в переговорах. В апреле в Баку состоялся первый раунд переговоров между Израилем и Турцией, где стороны пытались прийти к соглашению по предотвращению напряженности в Сирии. Однако по итогам этой встречи стороны не смогли преодолеть разногласия. "Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20250318/turtsija-2005811406.html

https://ria.ru/20250331/izrail-2008462716.html

баку

израиль

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биньямин нетаньяху, ицхак герцог, баку, израиль, турция, в мире, оон