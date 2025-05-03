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В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА

В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.05.2025

В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T07:44:00+03:00

2025-05-03T07:44:00+03:00

2025-05-03T07:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "Объявлен отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области", - говорится в сообщении. Опасность была объявлена в 23.22 мск, она продлилась около восьми часов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность