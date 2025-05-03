https://ria.ru/20250503/trevoga-2014737128.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 03.05.2025

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 5.47 мск. Ранее объявленная тревога продолжает действовать в Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Киевской областях Украины.По данным карты, тревога звучит и в подконтрольной ВСУ части ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

киевская область

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Дарья Буймова

киев, украина, в мире, вооруженные силы украины, киевская область