https://ria.ru/20250503/trevoga-2014737128.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T05:54:00+03:00
2025-05-03T05:54:00+03:00
2025-05-03T06:04:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 5.47 мск. Ранее объявленная тревога продолжает действовать в Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Киевской областях Украины.По данным карты, тревога звучит и в подконтрольной ВСУ части ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Киевская область
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу