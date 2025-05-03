https://ria.ru/20250503/trevoga-2014728716.html

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.05.2025

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области, сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T01:57:00+03:00

2025-05-03T01:57:00+03:00

2025-05-03T01:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области, сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность