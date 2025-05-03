https://ria.ru/20250503/ssha-2014732151.html

США и Япония начнут консультации по урегулированию споров

США и Япония начнут консультации по урегулированию споров - РИА Новости, 03.05.2025

США и Япония начнут консультации по урегулированию споров

Вашингтон и Токио договорились начать консультации на тему урегулирования торговых споров на фоне введенных Соединенными Штатами пошлин, сообщает министерство... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T03:10:00+03:00

2025-05-03T03:10:00+03:00

2025-05-03T03:10:00+03:00

сша

япония

вашингтон (штат)

скотт бессент

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_43e76483a01441e42f875535742dfce3.jpg

ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Вашингтон и Токио договорились начать консультации на тему урегулирования торговых споров на фоне введенных Соединенными Штатами пошлин, сообщает министерство финансов США. "Министр финансов (Скотт) Бессент подтвердил, что отношения между США и Японией являются прочными и взаимовыгодными. В продолжение сегодняшних обсуждений стороны договорились незамедлительно начать консультации на рабочем уровне. Также планируется проведение дополнительных встреч на уровне министерств в ближайшем будущем", – говорится в заявлении министерства. Япония уже дважды проводила переговоры с США по вопросу пошлин: 17 апреля и 1 мая. В переговорах от Японии участвовали министр по делам восстановления экономики Ресэй Акадзава, а от США – министр финансов Скотт Бессент, торговый представитель Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник. В начале первого раунда к ним присоединился Дональд Трамп. Правительство Японии неоднократно заявляло о своей готовности продолжать диалог с США, убеждая американскую сторону в том, что японские автопроизводители вложили в экономику США 61 миллиард долларов прямых инвестиций и создали рабочие места для 2,3 миллиона человек. В последние пять лет Япония является крупнейшим инвестором в экономику США, и поэтому включение ее в список стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250501/poshliny-2014590611.html

https://ria.ru/20250402/japonija-2008937601.html

сша

япония

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, япония, вашингтон (штат), скотт бессент, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире