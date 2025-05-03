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США и Япония начнут консультации по урегулированию споров - РИА Новости, 03.05.2025
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03:10 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/ssha-2014732151.html
США и Япония начнут консультации по урегулированию споров
США и Япония начнут консультации по урегулированию споров - РИА Новости, 03.05.2025
США и Япония начнут консультации по урегулированию споров
Вашингтон и Токио договорились начать консультации на тему урегулирования торговых споров на фоне введенных Соединенными Штатами пошлин, сообщает министерство... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T03:10:00+03:00
2025-05-03T03:10:00+03:00
сша
япония
вашингтон (штат)
скотт бессент
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Вашингтон и Токио договорились начать консультации на тему урегулирования торговых споров на фоне введенных Соединенными Штатами пошлин, сообщает министерство финансов США. "Министр финансов (Скотт) Бессент подтвердил, что отношения между США и Японией являются прочными и взаимовыгодными. В продолжение сегодняшних обсуждений стороны договорились незамедлительно начать консультации на рабочем уровне. Также планируется проведение дополнительных встреч на уровне министерств в ближайшем будущем", – говорится в заявлении министерства. Япония уже дважды проводила переговоры с США по вопросу пошлин: 17 апреля и 1 мая. В переговорах от Японии участвовали министр по делам восстановления экономики Ресэй Акадзава, а от США – министр финансов Скотт Бессент, торговый представитель Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник. В начале первого раунда к ним присоединился Дональд Трамп. Правительство Японии неоднократно заявляло о своей готовности продолжать диалог с США, убеждая американскую сторону в том, что японские автопроизводители вложили в экономику США 61 миллиард долларов прямых инвестиций и создали рабочие места для 2,3 миллиона человек. В последние пять лет Япония является крупнейшим инвестором в экономику США, и поэтому включение ее в список стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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сша
япония
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сша, япония, вашингтон (штат), скотт бессент, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Япония, Вашингтон (штат), Скотт Бессент, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США и Япония начнут консультации по урегулированию споров

США и Япония начнут консультации по урегулированию торговых споров и пошлин

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Вашингтон и Токио договорились начать консультации на тему урегулирования торговых споров на фоне введенных Соединенными Штатами пошлин, сообщает министерство финансов США.
"Министр финансов (Скотт) Бессент подтвердил, что отношения между США и Японией являются прочными и взаимовыгодными. В продолжение сегодняшних обсуждений стороны договорились незамедлительно начать консультации на рабочем уровне. Также планируется проведение дополнительных встреч на уровне министерств в ближайшем будущем", – говорится в заявлении министерства.
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Япония уже дважды проводила переговоры с США по вопросу пошлин: 17 апреля и 1 мая. В переговорах от Японии участвовали министр по делам восстановления экономики Ресэй Акадзава, а от США – министр финансов Скотт Бессент, торговый представитель Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник. В начале первого раунда к ним присоединился Дональд Трамп.
Правительство Японии неоднократно заявляло о своей готовности продолжать диалог с США, убеждая американскую сторону в том, что японские автопроизводители вложили в экономику США 61 миллиард долларов прямых инвестиций и создали рабочие места для 2,3 миллиона человек. В последние пять лет Япония является крупнейшим инвестором в экономику США, и поэтому включение ее в список стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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2 апреля, 16:55
 
СШАЯпонияВашингтон (штат)Скотт БессентДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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