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Спецоперация, 3 мая: ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и "Нептун" - РИА Новости, 03.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:48 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/spetsoperatsiya-2014816961.html
Спецоперация, 3 мая: ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и "Нептун"
Спецоперация, 3 мая: ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и "Нептун" - РИА Новости, 03.05.2025
Спецоперация, 3 мая: ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и "Нептун"
Киев прошедшей ночью предпринял попытку нанести ракетный удар по инфраструктуре полуострова Крым, были выпущены восемь крылатых ракет воздушного базирования... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T21:48:00+03:00
2025-05-03T21:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
дмитрий медведев
в мире
республика крым
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Киев прошедшей ночью предпринял попытку нанести ракетный удар по инфраструктуре полуострова Крым, были выпущены восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и три противокорабельные ракеты "Нептун", сообщили в Минобороны РФ. В сводке российского ведомства отмечается, что в ходе противоракетного боя все ракеты были уничтожены, пострадавших и разрушений нет. Кроме того, как сообщили в МО РФ, в течение суток силы Черноморского флота уничтожили 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крыма. Также в сводке указывается, что подразделения российских группировок "Север", "Запад", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр" нанесли поражение противнику в Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ при этом потеряли до 1315 военнослужащих, а также лишились танка AMX производства Франции, 10 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских орудий и реактивной пусковой установки Heron производства Хорватии. Уничтожены восемь складов боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, пункты управления безэкипажных катеров и беспилотников, завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Утром МО РФ сообщило, что ночью были сбиты 170 беспилотников самолетного типа, причем 96 из них над Крымом, 47 - над Краснодарским краем, и еще по несколько - над Ростовской, Брянской, Курской и Белгородской областями. Позднее днем в сводке ведомство указало, что средствами ПВО уничтожены 292 беспилотника, семь управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США. Не может "взять ответственность" Агентство Франс Пресс сообщило, что Владимир Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. Корреспондент агентства был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима. Кремль ранее сообщал, что Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 0.00 с 7 на 8 мая до 0.00 с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. Проверка готовности Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью предложенного Россией перемирия 8, 9 и 10 мая, как и объявленного ранее пасхального, была проверка готовности Киева к поиску мирного урегулирования. По его словам, Россия ждет от Киева окончательных действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни. Кроме того, Песков рассказал, что Лондон не может быть посредником в украинском урегулировании, потому что страна, претендующая на это, должна иметь "равное расстояние" по отношению к участникам конфликта. Слова Зеленского прокомментировал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что гарантий Украины никто не ищет, поэтому заявление Зеленского является не более чем словесной провокацией. В случае же реальной провокации на День Победы со стороны Украины никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая, и Зеленский это понимает, считает Медведев. "Не бесплатная" ПВОУкраинский телеканал "Общественное" сообщил, что Украина готовит встречу советников по национальной безопасности с участием США, Великобритании, Франции и Германии. По данным канала, даты пока нет, но Зеленский хотел бы, чтобы эта встреча состоялась на Украине. Как сообщают украинские журналисты, Зеленский ожидает, что США будет представлять исполняющий обязанности советника по нацбезопасности госсекретарь США Марко Рубио. Также Зеленский заявил, что вкладом США в совместный американо-украинский инвестиционный фонд восстановления могут стать современные системы противовоздушной обороны. По словам Зеленского, которые привел украинский телеканал ТСН, Трамп якобы сказал ему, что США будут над этим работать, но это - не бесплатные вещи.
https://ria.ru/20250503/ataka-2014776895.html
https://ria.ru/20250503/chernigov-2014761870.html
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россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дмитрий медведев, в мире, республика крым, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Медведев, В мире, Республика Крым, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Дмитрий Песков

Спецоперация, 3 мая: ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и "Нептун"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа российских сил ПВО
Боевая работа российских сил ПВО - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа российских сил ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Киев прошедшей ночью предпринял попытку нанести ракетный удар по инфраструктуре полуострова Крым, были выпущены восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и три противокорабельные ракеты "Нептун", сообщили в Минобороны РФ.
В сводке российского ведомства отмечается, что в ходе противоракетного боя все ракеты были уничтожены, пострадавших и разрушений нет.
Последствия атаки ВСУ в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на юг России
Вчера, 14:03
Кроме того, как сообщили в МО РФ, в течение суток силы Черноморского флота уничтожили 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крыма.
Также в сводке указывается, что подразделения российских группировок "Север", "Запад", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр" нанесли поражение противнику в Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника.
ВСУ при этом потеряли до 1315 военнослужащих, а также лишились танка AMX производства Франции, 10 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских орудий и реактивной пусковой установки Heron производства Хорватии. Уничтожены восемь складов боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Чернигове ударили по силам ВСУ, желавшим вторгнуться в Брянскую область
Вчера, 11:28
Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, пункты управления безэкипажных катеров и беспилотников, завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Утром МО РФ сообщило, что ночью были сбиты 170 беспилотников самолетного типа, причем 96 из них над Крымом, 47 - над Краснодарским краем, и еще по несколько - над Ростовской, Брянской, Курской и Белгородской областями.
Позднее днем в сводке ведомство указало, что средствами ПВО уничтожены 292 беспилотника, семь управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Не может "взять ответственность"

Агентство Франс Пресс сообщило, что Владимир Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. Корреспондент агентства был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима.
Кремль ранее сообщал, что Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 0.00 с 7 на 8 мая до 0.00 с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
"Сотрет к чертовой матери": Зеленскому вынесли предупреждение
Вчера, 18:04

Проверка готовности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью предложенного Россией перемирия 8, 9 и 10 мая, как и объявленного ранее пасхального, была проверка готовности Киева к поиску мирного урегулирования.
По его словам, Россия ждет от Киева окончательных действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни.
Кроме того, Песков рассказал, что Лондон не может быть посредником в украинском урегулировании, потому что страна, претендующая на это, должна иметь "равное расстояние" по отношению к участникам конфликта.
Слова Зеленского прокомментировал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что гарантий Украины никто не ищет, поэтому заявление Зеленского является не более чем словесной провокацией. В случае же реальной провокации на День Победы со стороны Украины никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая, и Зеленский это понимает, считает Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Остановить конфликт двух ядерных держав способна только Россия
Вчера, 08:00

"Не бесплатная" ПВО

Украинский телеканал "Общественное" сообщил, что Украина готовит встречу советников по национальной безопасности с участием США, Великобритании, Франции и Германии. По данным канала, даты пока нет, но Зеленский хотел бы, чтобы эта встреча состоялась на Украине. Как сообщают украинские журналисты, Зеленский ожидает, что США будет представлять исполняющий обязанности советника по нацбезопасности госсекретарь США Марко Рубио.
Также Зеленский заявил, что вкладом США в совместный американо-украинский инвестиционный фонд восстановления могут стать современные системы противовоздушной обороны. По словам Зеленского, которые привел украинский телеканал ТСН, Трамп якобы сказал ему, что США будут над этим работать, но это - не бесплатные вещи.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
На Западе спрогнозировали, к чему приведет решение ЕС в отношении Украины
Вчера, 08:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДмитрий МедведевВ миреРеспублика КрымВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Дмитрий Песков
 
 
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