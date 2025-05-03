https://ria.ru/20250503/spetsoperatsiya-2014816961.html

Спецоперация, 3 мая: ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и "Нептун"

Спецоперация, 3 мая: ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и "Нептун" - РИА Новости, 03.05.2025

Спецоперация, 3 мая: ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и "Нептун"

Киев прошедшей ночью предпринял попытку нанести ракетный удар по инфраструктуре полуострова Крым, были выпущены восемь крылатых ракет воздушного базирования... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T21:48:00+03:00

2025-05-03T21:48:00+03:00

2025-05-03T21:48:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Киев прошедшей ночью предпринял попытку нанести ракетный удар по инфраструктуре полуострова Крым, были выпущены восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и три противокорабельные ракеты "Нептун", сообщили в Минобороны РФ. В сводке российского ведомства отмечается, что в ходе противоракетного боя все ракеты были уничтожены, пострадавших и разрушений нет. Кроме того, как сообщили в МО РФ, в течение суток силы Черноморского флота уничтожили 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крыма. Также в сводке указывается, что подразделения российских группировок "Север", "Запад", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр" нанесли поражение противнику в Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ при этом потеряли до 1315 военнослужащих, а также лишились танка AMX производства Франции, 10 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских орудий и реактивной пусковой установки Heron производства Хорватии. Уничтожены восемь складов боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, пункты управления безэкипажных катеров и беспилотников, завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Утром МО РФ сообщило, что ночью были сбиты 170 беспилотников самолетного типа, причем 96 из них над Крымом, 47 - над Краснодарским краем, и еще по несколько - над Ростовской, Брянской, Курской и Белгородской областями. Позднее днем в сводке ведомство указало, что средствами ПВО уничтожены 292 беспилотника, семь управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США. Не может "взять ответственность" Агентство Франс Пресс сообщило, что Владимир Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. Корреспондент агентства был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима. Кремль ранее сообщал, что Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 0.00 с 7 на 8 мая до 0.00 с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. Проверка готовности Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью предложенного Россией перемирия 8, 9 и 10 мая, как и объявленного ранее пасхального, была проверка готовности Киева к поиску мирного урегулирования. По его словам, Россия ждет от Киева окончательных действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни. Кроме того, Песков рассказал, что Лондон не может быть посредником в украинском урегулировании, потому что страна, претендующая на это, должна иметь "равное расстояние" по отношению к участникам конфликта. Слова Зеленского прокомментировал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что гарантий Украины никто не ищет, поэтому заявление Зеленского является не более чем словесной провокацией. В случае же реальной провокации на День Победы со стороны Украины никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая, и Зеленский это понимает, считает Медведев. "Не бесплатная" ПВОУкраинский телеканал "Общественное" сообщил, что Украина готовит встречу советников по национальной безопасности с участием США, Великобритании, Франции и Германии. По данным канала, даты пока нет, но Зеленский хотел бы, чтобы эта встреча состоялась на Украине. Как сообщают украинские журналисты, Зеленский ожидает, что США будет представлять исполняющий обязанности советника по нацбезопасности госсекретарь США Марко Рубио. Также Зеленский заявил, что вкладом США в совместный американо-украинский инвестиционный фонд восстановления могут стать современные системы противовоздушной обороны. По словам Зеленского, которые привел украинский телеканал ТСН, Трамп якобы сказал ему, что США будут над этим работать, но это - не бесплатные вещи.

https://ria.ru/20250503/ataka-2014776895.html

https://ria.ru/20250503/chernigov-2014761870.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250503/zelenskiy-2014798013.html

https://ria.ru/20250503/konflikt-2014675090.html

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