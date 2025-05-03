https://ria.ru/20250503/spetsoperatsiya-2014735605.html

Расчеты РСЗО "Град" ударили по группе пехоты ВСУ в зоне СВО

Расчеты РСЗО "Град" ударили по группе пехоты ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 03.05.2025

Расчеты РСЗО "Град" ударили по группе пехоты ВСУ в зоне СВО

Расчеты РСЗО "Град" артиллеристов-десантников отдельной артиллерийской бригады ВДВ ударили по группе пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесу в зоне СВО,... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T05:18:00+03:00

2025-05-03T05:18:00+03:00

2025-05-03T05:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:92:3113:1843_1920x0_80_0_0_74e3743b6341684005462d44399f7a3a.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" артиллеристов-десантников отдельной артиллерийской бригады ВДВ ударили по группе пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесу в зоне СВО, сообщает Минобороны России. Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня "Град" ВДВ непрерывно наносят точные удары по боевой технике и живой силе украинских формирований. Подразделения беспилотной авиации артиллеристов ВДВ постоянно ведут воздушную разведку для выявления подразделений ВСУ, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели. При этом они уничтожают боевую технику и живую силу как в лесистой, так и на открытой местности. "Десантники артиллерийской бригады ВДВ круглосуточно несут боевое дежурство и постоянно уничтожают выявленные цели. Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчеты РСЗО "Град" артиллеристов-десантников отдельной артиллерийской бригады ВДВ оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250430/es-2014504693.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)