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Расчеты РСЗО "Град" ударили по группе пехоты ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 03.05.2025
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https://ria.ru/20250503/spetsoperatsiya-2014735605.html
Расчеты РСЗО "Град" ударили по группе пехоты ВСУ в зоне СВО
Расчеты РСЗО "Град" ударили по группе пехоты ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 03.05.2025
Расчеты РСЗО "Град" ударили по группе пехоты ВСУ в зоне СВО
Расчеты РСЗО "Град" артиллеристов-десантников отдельной артиллерийской бригады ВДВ ударили по группе пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесу в зоне СВО,... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T05:18:00+03:00
2025-05-03T05:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" артиллеристов-десантников отдельной артиллерийской бригады ВДВ ударили по группе пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесу в зоне СВО, сообщает Минобороны России. Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня "Град" ВДВ непрерывно наносят точные удары по боевой технике и живой силе украинских формирований. Подразделения беспилотной авиации артиллеристов ВДВ постоянно ведут воздушную разведку для выявления подразделений ВСУ, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели. При этом они уничтожают боевую технику и живую силу как в лесистой, так и на открытой местности. "Десантники артиллерийской бригады ВДВ круглосуточно несут боевое дежурство и постоянно уничтожают выявленные цели. Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчеты РСЗО "Град" артиллеристов-десантников отдельной артиллерийской бригады ВДВ оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250430/es-2014504693.html
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безопасность, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты РСЗО "Град" ударили по группе пехоты ВСУ в зоне СВО

Расчеты РСЗО Град ударили по группе пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град"
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" артиллеристов-десантников отдельной артиллерийской бригады ВДВ ударили по группе пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесу в зоне СВО, сообщает Минобороны России.
Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня "Град" ВДВ непрерывно наносят точные удары по боевой технике и живой силе украинских формирований. Подразделения беспилотной авиации артиллеристов ВДВ постоянно ведут воздушную разведку для выявления подразделений ВСУ, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели. При этом они уничтожают боевую технику и живую силу как в лесистой, так и на открытой местности.
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"Десантники артиллерийской бригады ВДВ круглосуточно несут боевое дежурство и постоянно уничтожают выявленные цели. Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчеты РСЗО "Град" артиллеристов-десантников отдельной артиллерийской бригады ВДВ оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты", - отметили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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