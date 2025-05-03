Расчеты РСЗО "Град" ударили по группе пехоты ВСУ в зоне СВО
Расчеты РСЗО Град ударили по группе пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесу
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град"
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" артиллеристов-десантников отдельной артиллерийской бригады ВДВ ударили по группе пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесу в зоне СВО, сообщает Минобороны России.
Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня "Град" ВДВ непрерывно наносят точные удары по боевой технике и живой силе украинских формирований. Подразделения беспилотной авиации артиллеристов ВДВ постоянно ведут воздушную разведку для выявления подразделений ВСУ, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели. При этом они уничтожают боевую технику и живую силу как в лесистой, так и на открытой местности.
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"Десантники артиллерийской бригады ВДВ круглосуточно несут боевое дежурство и постоянно уничтожают выявленные цели. Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчеты РСЗО "Град" артиллеристов-десантников отдельной артиллерийской бригады ВДВ оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты", - отметили в ведомстве.
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