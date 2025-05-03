https://ria.ru/20250503/sevastopol-2014733257.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2025

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Воздушная тревога отменена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T03:42:00+03:00

2025-05-03T03:42:00+03:00

2025-05-03T03:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

безопасность

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Воздушная тревога отменена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушная тревога была объявлена в 3.02 мск, она продлилась около получаса. "Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, михаил развожаев, безопасность