https://ria.ru/20250503/sevastopol-2014733257.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.05.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога отменена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T03:42:00+03:00
2025-05-03T03:42:00+03:00
2025-05-03T03:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Воздушная тревога отменена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушная тревога была объявлена в 3.02 мск, она продлилась около получаса. "Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги