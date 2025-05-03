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"Под крышей американцев": в Раде раскрыли новую деталь сделки с США - РИА Новости, 03.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:51 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/sdelka-2014724923.html
"Под крышей американцев": в Раде раскрыли новую деталь сделки с США
"Под крышей американцев": в Раде раскрыли новую деталь сделки с США - РИА Новости, 03.05.2025
"Под крышей американцев": в Раде раскрыли новую деталь сделки с США
Ресурсная сделка с США дает право любому инвестору принять участие в разработке украинских полезных ископаемых через американские фонды, заявил депутат... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T00:51:00+03:00
2025-05-03T00:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
киев
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ресурсная сделка с США дает право любому инвестору принять участие в разработке украинских полезных ископаемых через американские фонды, заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в Telegram."Инвестиции в фонд разработки полезных ископаемых на территории Украины могут делать любые инвесторы — просто через прокладку в виде фонда США. Ост-индская компания в чистом виде: приходишь в фонд, говоришь что хочешь добывать, даешь деньги и добываешь под крышей американцев &lt;…&gt; Кто-то еще сомневается в том, что Зеленский превратил Украину в ресурсное Конго в центре Европы", — написал он.Парламентарий также отметил, что теперь жителям Украины придется столкнуться с интересами транснациональных олигархов.В минувший четверг Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. Текст должны ратифицировать в Верховной раде.
https://ria.ru/20250502/ukraina-2014697309.html
https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html
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украина, сша, киев, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Киев, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Под крышей американцев": в Раде раскрыли новую деталь сделки с США

Дубинский: Зеленский превратил Украину в ресурсное Конго в центре Европы

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ресурсная сделка с США дает право любому инвестору принять участие в разработке украинских полезных ископаемых через американские фонды, заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в Telegram.
"Инвестиции в фонд разработки полезных ископаемых на территории Украины могут делать любые инвесторы — просто через прокладку в виде фонда США. Ост-индская компания в чистом виде: приходишь в фонд, говоришь что хочешь добывать, даешь деньги и добываешь под крышей американцев <…> Кто-то еще сомневается в том, что Зеленский превратил Украину в ресурсное Конго в центре Европы", — написал он.
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Парламентарий также отметил, что теперь жителям Украины придется столкнуться с интересами транснациональных олигархов.
В минувший четверг Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. Текст должны ратифицировать в Верховной раде.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАКиевАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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