https://ria.ru/20250503/sdelka-2014724923.html

"Под крышей американцев": в Раде раскрыли новую деталь сделки с США

"Под крышей американцев": в Раде раскрыли новую деталь сделки с США - РИА Новости, 03.05.2025

"Под крышей американцев": в Раде раскрыли новую деталь сделки с США

Ресурсная сделка с США дает право любому инвестору принять участие в разработке украинских полезных ископаемых через американские фонды, заявил депутат... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T00:51:00+03:00

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2025-05-03T00:51:00+03:00

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верховная рада украины

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ресурсная сделка с США дает право любому инвестору принять участие в разработке украинских полезных ископаемых через американские фонды, заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в Telegram."Инвестиции в фонд разработки полезных ископаемых на территории Украины могут делать любые инвесторы — просто через прокладку в виде фонда США. Ост-индская компания в чистом виде: приходишь в фонд, говоришь что хочешь добывать, даешь деньги и добываешь под крышей американцев <…> Кто-то еще сомневается в том, что Зеленский превратил Украину в ресурсное Конго в центре Европы", — написал он.Парламентарий также отметил, что теперь жителям Украины придется столкнуться с интересами транснациональных олигархов.В минувший четверг Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. Текст должны ратифицировать в Верховной раде.

https://ria.ru/20250502/ukraina-2014697309.html

https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html

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украина, сша, киев, александр дубинский, верховная рада украины