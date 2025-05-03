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Песков назвал идеологическую основу киевского режима - РИА Новости, 03.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 03.05.2025 (обновлено: 14:57 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/rezhim-2014780336.html
Песков назвал идеологическую основу киевского режима
Песков назвал идеологическую основу киевского режима - РИА Новости, 03.05.2025
Песков назвал идеологическую основу киевского режима
Идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T14:48:00+03:00
2025-05-03T14:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
германия
украина
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Неготовность режима прямо ответить на сделанное Россией предложение ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм. И победа над гитлеровской Германией, над коричневой чумой и нацизмом, праздником для них, судя по всему, не является", - сказал Песков.Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.Предыдущее - пасхальное - перемириережим Владимира Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
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дмитрий песков, россия, германия, украина, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Песков назвал идеологическую основу киевского режима

Песков назвал неонацизм идеологической основой киевского режима

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Неготовность режима прямо ответить на сделанное Россией предложение ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм. И победа над гитлеровской Германией, над коричневой чумой и нацизмом, праздником для них, судя по всему, не является", - сказал Песков.
Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
Предыдущее - пасхальное - перемириережим Владимира Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Кремле ответили на вопрос о роли Лондона в урегулировании на Украине
Вчера, 14:56
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковРоссияГерманияУкраинаВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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