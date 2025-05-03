https://ria.ru/20250503/rezhim-2014780336.html

Песков назвал идеологическую основу киевского режима

Песков назвал идеологическую основу киевского режима - РИА Новости, 03.05.2025

Песков назвал идеологическую основу киевского режима

Идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T14:48:00+03:00

2025-05-03T14:48:00+03:00

2025-05-03T14:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

германия

украина

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Неготовность режима прямо ответить на сделанное Россией предложение ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм. И победа над гитлеровской Германией, над коричневой чумой и нацизмом, праздником для них, судя по всему, не является", - сказал Песков.Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.Предыдущее - пасхальное - перемириережим Владимира Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.

https://ria.ru/20250503/kreml-2014781545.html

россия

германия

украина

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дмитрий песков, россия, германия, украина, владимир путин, владимир зеленский