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Песков назвал идеологическую основу киевского режима
Песков назвал идеологическую основу киевского режима - РИА Новости, 03.05.2025
Песков назвал идеологическую основу киевского режима
Идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T14:48:00+03:00
2025-05-03T14:48:00+03:00
2025-05-03T14:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
германия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Неготовность режима прямо ответить на сделанное Россией предложение ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм. И победа над гитлеровской Германией, над коричневой чумой и нацизмом, праздником для них, судя по всему, не является", - сказал Песков.Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.Предыдущее - пасхальное - перемириережим Владимира Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
https://ria.ru/20250503/kreml-2014781545.html
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дмитрий песков, россия, германия, украина, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Песков назвал идеологическую основу киевского режима
Песков назвал неонацизм идеологической основой киевского режима