Овчинский: 26 домов расселено в рамках реновации в районе Фили-Давыдково
Овчинский: 26 домов расселено в рамках реновации в московском Фили-Давыдкове
© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В московском в районе Фили-Давыдково в новостройки в рамках программы реновации переселены жители 26 старых домов, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
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"В новые квартиры уже переехали жители 26 расселенных зданий. Придомовая территория возле новостроек благоустроена: на ней высадили деревья и кустарники, оборудовали детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Всего по программе реновации в районе предстоит расселить 119 домов, новые квартиры получат почти 21,5 тысячи жителей", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Заммэра напомнил, что первая новостройка, переданная под заселение в районе Фили-Давыдково, располагается на Малой Филевской улице. В 2018 году в нее начали переезжать жители расселенных домов. На сегодняшний день количество таких новостроек достигло семи.
Овчинский отметил, что для безопасности и комфорта жителей установлены объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе Москвы.