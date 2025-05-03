https://ria.ru/20250503/renovatsiya-2014683696.html

Овчинский: 26 домов расселено в рамках реновации в районе Фили-Давыдково

Овчинский: 26 домов расселено в рамках реновации в районе Фили-Давыдково - РИА Новости, 03.05.2025

Овчинский: 26 домов расселено в рамках реновации в районе Фили-Давыдково

В московском в районе Фили-Давыдково в новостройки в рамках программы реновации переселены жители 26 старых домов, сообщил министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T15:05:00+03:00

2025-05-03T15:05:00+03:00

2025-05-03T15:05:00+03:00

москва

владислав овчинский

программа реновации в москве

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В московском в районе Фили-Давыдково в новостройки в рамках программы реновации переселены жители 26 старых домов, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В новые квартиры уже переехали жители 26 расселенных зданий. Придомовая территория возле новостроек благоустроена: на ней высадили деревья и кустарники, оборудовали детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Всего по программе реновации в районе предстоит расселить 119 домов, новые квартиры получат почти 21,5 тысячи жителей", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Заммэра напомнил, что первая новостройка, переданная под заселение в районе Фили-Давыдково, располагается на Малой Филевской улице. В 2018 году в нее начали переезжать жители расселенных домов. На сегодняшний день количество таких новостроек достигло семи.Овчинский отметил, что для безопасности и комфорта жителей установлены объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе Москвы.

https://ria.ru/20250430/efimov-2014318584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский, программа реновации в москве, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы