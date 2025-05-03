https://ria.ru/20250503/rastenie-2014758996.html

В Роскачестве рассказали, за какие растения на даче грозит тюрьма

В Роскачестве рассказали, за какие растения на даче грозит тюрьма - РИА Новости, 03.05.2025

В Роскачестве рассказали, за какие растения на даче грозит тюрьма

Присутствие некоторых растений и грибов на дачных участках может грозить уголовным наказанием, рассказал представитель Роскачества Игорь Поздняков... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T11:04:00+03:00

2025-05-03T11:04:00+03:00

2025-05-03T14:32:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Присутствие некоторых растений и грибов на дачных участках может грозить уголовным наказанием, рассказал представитель Роскачества Игорь Поздняков "Ленте.ру"."Цифры разнятся и зависят от вида растения или гриба: например, в случае кактуса, содержащего мескалин, крупным размером признается наличие на участке растений в количестве от двух штук", — говорится в публикации.Представитель Роскачества напомнил, что к запрещенным относятся банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, шалфей предсказателей, кокаиновый куст, кат, ипомея трехцветная, содержащие наркотические вещества маки и некоторые другие растения.Он отметил, что за их выращивание в больших объемах предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей, обязательные работы, а в отдельных случаях — до восьми лет лишения свободы. В марте управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев заявлял, что незнание того, какие растения относятся к запрещенным, не освобождает от ответственности. Он обратил внимание на то, что присутствие даже одного экземпляра запрещенного растения на участке может повлечь проверку со стороны правоохранителей. В то же время Русяев добавил, что имеют значение обстоятельства появления такого растения на даче. В частности, случайное попадание запрещенных видов, в том числе в виде сорняка, а также принятые владельцем меры по его удалению могут стать смягчающим обстоятельством. Но намеренное культивирование и сбор семян и частей растений следствие может квалифицировать как умысел, что увеличивает степень ответственности, предупредил юрист.

https://ria.ru/20250427/shtraf-2013639147.html

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общество, роскачество, россия