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В Роскачестве рассказали, за какие растения на даче грозит тюрьма - РИА Новости, 03.05.2025
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11:04 03.05.2025 (обновлено: 14:32 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/rastenie-2014758996.html
В Роскачестве рассказали, за какие растения на даче грозит тюрьма
В Роскачестве рассказали, за какие растения на даче грозит тюрьма - РИА Новости, 03.05.2025
В Роскачестве рассказали, за какие растения на даче грозит тюрьма
Присутствие некоторых растений и грибов на дачных участках может грозить уголовным наказанием, рассказал представитель Роскачества Игорь Поздняков... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T11:04:00+03:00
2025-05-03T14:32:00+03:00
общество
роскачество
россия
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Присутствие некоторых растений и грибов на дачных участках может грозить уголовным наказанием, рассказал представитель Роскачества Игорь Поздняков "Ленте.ру"."Цифры разнятся и зависят от вида растения или гриба: например, в случае кактуса, содержащего мескалин, крупным размером признается наличие на участке растений в количестве от двух штук", — говорится в публикации.Представитель Роскачества напомнил, что к запрещенным относятся банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, шалфей предсказателей, кокаиновый куст, кат, ипомея трехцветная, содержащие наркотические вещества маки и некоторые другие растения.Он отметил, что за их выращивание в больших объемах предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей, обязательные работы, а в отдельных случаях — до восьми лет лишения свободы. В марте управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев заявлял, что незнание того, какие растения относятся к запрещенным, не освобождает от ответственности. Он обратил внимание на то, что присутствие даже одного экземпляра запрещенного растения на участке может повлечь проверку со стороны правоохранителей. В то же время Русяев добавил, что имеют значение обстоятельства появления такого растения на даче. В частности, случайное попадание запрещенных видов, в том числе в виде сорняка, а также принятые владельцем меры по его удалению могут стать смягчающим обстоятельством. Но намеренное культивирование и сбор семян и частей растений следствие может квалифицировать как умысел, что увеличивает степень ответственности, предупредил юрист.
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общество, роскачество, россия
Общество, Роскачество, Россия
В Роскачестве рассказали, за какие растения на даче грозит тюрьма

Роскачество: россиянам грозит срок за некоторые растения и грибы на дачах

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМужчина поливает грядки на своем участке
Мужчина поливает грядки на своем участке - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина поливает грядки на своем участке. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Присутствие некоторых растений и грибов на дачных участках может грозить уголовным наказанием, рассказал представитель Роскачества Игорь Поздняков "Ленте.ру".

"Цифры разнятся и зависят от вида растения или гриба: например, в случае кактуса, содержащего мескалин, крупным размером признается наличие на участке растений в количестве от двух штук", — говорится в публикации.
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Представитель Роскачества напомнил, что к запрещенным относятся банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, шалфей предсказателей, кокаиновый куст, кат, ипомея трехцветная, содержащие наркотические вещества маки и некоторые другие растения.
Он отметил, что за их выращивание в больших объемах предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей, обязательные работы, а в отдельных случаях — до восьми лет лишения свободы.

В марте управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев заявлял, что незнание того, какие растения относятся к запрещенным, не освобождает от ответственности.

Он обратил внимание на то, что присутствие даже одного экземпляра запрещенного растения на участке может повлечь проверку со стороны правоохранителей. В то же время Русяев добавил, что имеют значение обстоятельства появления такого растения на даче. В частности, случайное попадание запрещенных видов, в том числе в виде сорняка, а также принятые владельцем меры по его удалению могут стать смягчающим обстоятельством. Но намеренное культивирование и сбор семян и частей растений следствие может квалифицировать как умысел, что увеличивает степень ответственности, предупредил юрист.
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