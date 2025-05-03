https://ria.ru/20250503/proizvodstvo-2014431467.html

Ликсутов: московские компании наращивают производство товаров для отдыха

Ликсутов: московские компании наращивают производство товаров для отдыха - РИА Новости, 03.05.2025

Ликсутов: московские компании наращивают производство товаров для отдыха

Московские компании выпускают разнообразную линейку товаров для активного отдыха: палатки, рюкзаки, одежду, аксессуары с подогревом, спортинвентарь и многое... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T12:13:00+03:00

2025-05-03T12:13:00+03:00

2025-05-03T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Московские компании выпускают разнообразную линейку товаров для активного отдыха: палатки, рюкзаки, одежду, аксессуары с подогревом, спортинвентарь и многое другое; в преддверии майских праздников они нарастили производство и расширили ассортимент, сообщил заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина город активно развивает производственный комплекс для обеспечения граждан качественной продукцией. В преддверии майских праздников столичные предприятия наращивают ассортимент, увеличивают объем отгрузок и выпуск востребованных товаров — от базового туристического снаряжения до инновационных медицинских средств. Так, за два месяца 2025 года компании на четверть увеличили производство спортивной одежды — изготовили около 187 тысяч единиц изделий. Отгрузка спортивного инвентаря превысила 726 миллионов рублей", – сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.В Москве создали благоприятный инвестклимат, который способствует развитию промышленности. Также для предприятий разработан пул развитых инструментов поддержки. Компании могут воспользоваться более 20 всесторонними инструментами – от льготного инвесткредитования до присвоения специальных статусов. Воспользоваться ими могут предприятия различных отраслей."Мы видим устойчивый рост интереса москвичей к активному отдыху и здоровому образу жизни. Предприятия города оперативно реагируют на этот тренд, внедряя новые технологии и расширяя товарный ассортимент. Особой популярностью пользуются изделия с инновационными характеристиками, например, одежда с системой терморегуляции, а также ультралегкие товары", – рассказал министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Так, столичное предприятие HotWalker, которое выпускает товары из углеродного волокна с подогревом, в этом году планирует расширить ассортимент и запустить в серийное производство новую линейку товаров: негорючие кофры для пикников, специальные поддоны и чехлы с подогревом для различного оборудования. Особое внимание будет уделено созданию решений для безопасного хранения взрыво- и пожароопасных материалов, например, аккумуляторов.В прошлом году предприятие достигло значительных результатов. Оно произвело примерно 5000 сидений с подогревом для использования на природе, временных городских площадках массовых мероприятий и других местах.Московская компания БАСК активно продолжает развиваться на рынке товаров для активного отдыха. В прошлом году компания реализовала примерно 125 тысяч единиц товаров. Сумма реализации составила свыше 2 миллиардов рублей. Предприятие производит широкий ассортимент одежды и снаряжения. В этом году оно планирует изготовить не менее 150 тысяч высокотехнологичных изделий. Компания создает экипировку с использованием мембранных тканей, тонких и прочных материалов из полиамида, инновационных утеплителей, в том числе, собственных технологий на основе исключительно российского пуха.Между тем, промышленный холдинг "Эверс груп рус" занимается выпуском средств особенно актуальных в сезон пикников и активного отдыха на природе, когда риск получить ожоги или травмы значительно возрастает.Компания специализируется на разработке и производстве качественных и доступных средств, предлагая эффективные решения. В этом году предприятие выпустило 300 тысяч единиц гидрогелевых перевязочных средств, которые обеспечивают комфортное заживление ран.Также в планах компании на этот год произвести 2000 флаконов заморозки от ушибов, которое еще помогает от укусов насекомых.

https://ria.ru/20250430/uzbekistan-2014371590.html

https://ria.ru/20250430/innoprom-2014339972.html

https://ria.ru/20250430/lifty-2014268243.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов