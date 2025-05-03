https://ria.ru/20250503/pozhary-2014751455.html

В России потушили 41 природный пожар за сутки

В России потушили 41 природный пожар за сутки - РИА Новости, 03.05.2025

В России потушили 41 природный пожар за сутки

В России за сутки потушили 41 природный пожар, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T09:55:00+03:00

2025-05-03T09:55:00+03:00

2025-05-03T14:56:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В России за сутки потушили 41 природный пожар, сообщила Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, <...> в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидирован 41 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 3920 гектаров", — говорится в релизе. К полуночи пятницы в стране действовали 43 лесных пожара на площади 339 748 гектаров, их активно тушили.Наибольшая площадь пожаров — в Забайкальском крае, где зафиксировали 23 возгорания на 296 808 гектарах.

https://ria.ru/20250502/politsiya-2014684822.html

россия

забайкальский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии