https://ria.ru/20250503/poshliny-2014796279.html

В США вступили в силу повышенные импортные пошлины на автокомплектующие

В США вступили в силу повышенные импортные пошлины на автокомплектующие - РИА Новости, 03.05.2025

В США вступили в силу повышенные импортные пошлины на автокомплектующие

Повышенные импортные пошлины на автокомплектующие, которые теперь облагаются сбором в размере 25% вслед за введенными ранее пошлинами на сами автомобили,... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T17:45:00+03:00

2025-05-03T17:45:00+03:00

2025-05-03T17:45:00+03:00

экономика

авто

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Повышенные импортные пошлины на автокомплектующие, которые теперь облагаются сбором в размере 25% вслед за введенными ранее пошлинами на сами автомобили, вступили в силу с субботы в США. Решение ввести сбор на уровне 25% на импортируемые автокомпоненты ранее принял американский президент Дональд Трамп в рамках проводимой им политики по увеличению внутреннего производства, а также пересмотра торговых отношений с партнерами США. "Пошлины на автомобильные части начнут действовать с 12.01 по восточному времени (07.01 мск - ред.) 3 мая", - говорилось в подписанном указе главы государства. Новый сбор вступил в силу спустя ровно месяц после того, как 3 апреля в США начали взиматься пошлины на импорт самих автомобилей, при этом американская администрация предоставила импортерам временную возможность частично компенсировать данные издержки. Во вторник Трамп подписал указ о смягчении импортных пошлин для производимых в США автомобилей в интересах защиты национальной безопасности. Как говорилось в опубликованном документе на сайте Белого дома, автопроизводители смогут возмещать расходы на импорт автозапчастей. Максимальная сумма возмещения составит 3,75% от совокупной стоимости собранных в США автомобилей. На второй год она снизится до 2,5%, а затем будет полностью отменена. Кроме того, исключается двойная оплата пошлин: автопроизводители будут платить только самую высокую пошлину на импортируемый ими товар, например, запчасти. В таком случае они будут освобождены от уплаты дополнительных сборов на сталь и алюминий.

https://ria.ru/20250416/ssha-2011386087.html

https://ria.ru/20250422/boeing-2012526010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, авто, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт