https://ria.ru/20250503/politika-2014742147.html
Запад продолжает стратегию на сокрушение России, заявил Яковенко
Запад продолжает стратегию на сокрушение России, заявил Яковенко - РИА Новости, 03.05.2025
Запад продолжает стратегию на сокрушение России, заявил Яковенко
Западноевропейские элиты продолжают отыгрывать стратегию, которая доминировала в Европе два предыдущих века, стремясь сокрушить и расчленить Россию, заявил РИА... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T07:53:00+03:00
2025-05-03T07:53:00+03:00
2025-05-03T07:53:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Западноевропейские элиты продолжают отыгрывать стратегию, которая доминировала в Европе два предыдущих века, стремясь сокрушить и расчленить Россию, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Судя по спровоцированному Западом украинскому конфликту, западноевропейские элиты продолжают отыгрывать стратегию, которая доминировала в Европе на протяжении XIX и XX веков, в своем стремлении сокрушить и расчленить нашу страну", - сказал Яковенко. Он подчеркнул, что для Запада Победа СССР в Великой Отечественной войне и ее символизм всегда были ограничителями его глобальной экспансии. "Переписывание истории, снос ее материальных символов в Европе и на Украине стали ключевым элементом консервации смыслов, которые страны НАТО постоянно воспроизводят в своей политике. Неспособность победить историю и привела к введению цензуры в западных обществах, включая закрытие своего информационного поля от альтернативных точек зрения и смыслов, включая российские", - добавил эксперт.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, ссср, александр яковенко, нато
РИА Новости Аналитика, В мире, Европа, Россия, СССР, Александр Яковенко, НАТО
Запад продолжает стратегию на сокрушение России, заявил Яковенко
Яковенко: элиты Запада продолжают стратегию на сокрушение и расчленение России