https://ria.ru/20250503/politika-2014742147.html

Запад продолжает стратегию на сокрушение России, заявил Яковенко

Запад продолжает стратегию на сокрушение России, заявил Яковенко - РИА Новости, 03.05.2025

Запад продолжает стратегию на сокрушение России, заявил Яковенко

Западноевропейские элиты продолжают отыгрывать стратегию, которая доминировала в Европе два предыдущих века, стремясь сокрушить и расчленить Россию, заявил РИА... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T07:53:00+03:00

2025-05-03T07:53:00+03:00

2025-05-03T07:53:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Западноевропейские элиты продолжают отыгрывать стратегию, которая доминировала в Европе два предыдущих века, стремясь сокрушить и расчленить Россию, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Судя по спровоцированному Западом украинскому конфликту, западноевропейские элиты продолжают отыгрывать стратегию, которая доминировала в Европе на протяжении XIX и XX веков, в своем стремлении сокрушить и расчленить нашу страну", - сказал Яковенко. Он подчеркнул, что для Запада Победа СССР в Великой Отечественной войне и ее символизм всегда были ограничителями его глобальной экспансии. "Переписывание истории, снос ее материальных символов в Европе и на Украине стали ключевым элементом консервации смыслов, которые страны НАТО постоянно воспроизводят в своей политике. Неспособность победить историю и привела к введению цензуры в западных обществах, включая закрытие своего информационного поля от альтернативных точек зрения и смыслов, включая российские", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20250502/tramp-2014660595.html

https://ria.ru/20250429/stoun-2014167310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, россия, ссср, александр яковенко, нато