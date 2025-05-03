https://ria.ru/20250503/pogoda-2014746742.html

Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на сегодня

Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на сегодня - РИА Новости, 03.05.2025

Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на сегодня

Кратковременный дождь ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T08:58:00+03:00

2025-05-03T08:58:00+03:00

2025-05-03T09:34:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

общество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Кратковременный дождь ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Он постепенно закроет небо над регионом плотными облаками и во второй половине дня отметится кратковременными дождями. Температура воздуха в Москве сегодня подрастет до плюс 11 - плюс 13 градусов, в Подмосковье ожидается плюс 9 - плюс 14, на юге региона - до плюс 16 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, в середине дня - порывистый. Атмосферное давление продолжит падать, к вечеру барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20250427/pogoda-2013734271.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, общество