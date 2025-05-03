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Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на сегодня - РИА Новости, 03.05.2025
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08:58 03.05.2025 (обновлено: 09:34 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/pogoda-2014746742.html
Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на сегодня
Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на сегодня - РИА Новости, 03.05.2025
Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на сегодня
Кратковременный дождь ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T08:58:00+03:00
2025-05-03T09:34:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Кратковременный дождь ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Он постепенно закроет небо над регионом плотными облаками и во второй половине дня отметится кратковременными дождями. Температура воздуха в Москве сегодня подрастет до плюс 11 - плюс 13 градусов, в Подмосковье ожидается плюс 9 - плюс 14, на юге региона - до плюс 16 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, в середине дня - порывистый. Атмосферное давление продолжит падать, к вечеру барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Общество
Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на сегодня

Синоптик Леус: кратковременный дождь ожидается в Москве в субботу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Кратковременный дождь ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Он постепенно закроет небо над регионом плотными облаками и во второй половине дня отметится кратковременными дождями. Температура воздуха в Москве сегодня подрастет до плюс 11 - плюс 13 градусов, в Подмосковье ожидается плюс 9 - плюс 14, на юге региона - до плюс 16 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, в середине дня - порывистый. Атмосферное давление продолжит падать, к вечеру барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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