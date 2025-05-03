https://ria.ru/20250503/podmoskove-2014748529.html

Воробьев рассказал о восстановлении электроснабжения в Подмосковье

Воробьев рассказал о восстановлении электроснабжения в Подмосковье - РИА Новости, 03.05.2025

Воробьев рассказал о восстановлении электроснабжения в Подмосковье

Работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T09:22:00+03:00

2025-05-03T09:22:00+03:00

2025-05-03T09:22:00+03:00

новости подмосковья

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В пятницу губернатор сообщал, что "Россети" направили в пострадавшие территории 69 резервных источников электроснабжения, еще 26 передвижных электростанций - от "Мособлэнерго". Также отмечалось, что электроэнергия уже восстановлена в Талдоме, а также в восьми населенных пунктах Сергиево-Посада. "Работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, затронутых авариями, продолжалась всю ночь", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Он добавил, что все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки. Ранее Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек. Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения.

https://ria.ru/20250502/vorobev-2014657030.html

https://ria.ru/20250502/poezda-2014680330.html

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московская область (подмосковье), талдом, андрей воробьев, россети