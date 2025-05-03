https://ria.ru/20250503/patriarkh-2014775946.html

Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан

Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан - РИА Новости, 03.05.2025

Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в столицу Азербайджана Баку, сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ). РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T13:56:00+03:00

2025-05-03T13:56:00+03:00

2025-05-03T14:06:00+03:00

религия

азербайджан

баку

русская православная церковь

московский патриархат

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в столицу Азербайджана Баку, сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ). "Третьего мая 2025 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Баку", – сообщили в Московском патриархате. В аэропорту "Гейдар Алиев" его встретили епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий (Смирнов), чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов и заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями Сахиб Нагиев.Патриарх, сообщили в РПЦ, возглавит литургию в кафедральном соборе святых Жен-Мироносиц в Баку в 9.00 мск 4 мая.

азербайджан

баку

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

азербайджан, баку, русская православная церковь, московский патриархат, патриарх кирилл (владимир гундяев)