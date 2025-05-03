Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан - РИА Новости, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:56 03.05.2025 (обновлено: 14:06 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/patriarkh-2014775946.html
Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан
Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан - РИА Новости, 03.05.2025
Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в столицу Азербайджана Баку, сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ). РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T13:56:00+03:00
2025-05-03T14:06:00+03:00
религия
азербайджан
баку
русская православная церковь
московский патриархат
патриарх кирилл (владимир гундяев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014776635_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_e840300be8ddd03366fe0d3412cd3fd7.jpg
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в столицу Азербайджана Баку, сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ). "Третьего мая 2025 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Баку", – сообщили в Московском патриархате. В аэропорту "Гейдар Алиев" его встретили епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий (Смирнов), чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов и заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями Сахиб Нагиев.Патриарх, сообщили в РПЦ, возглавит литургию в кафедральном соборе святых Жен-Мироносиц в Баку в 9.00 мск 4 мая.
азербайджан
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014776635_140:0:2361:1666_1920x0_80_0_0_24ed62e371e2e700d66982ab573a4803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азербайджан, баку, русская православная церковь, московский патриархат, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Азербайджан, Баку, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан

Патриарх Кирилл прибыл с визитом в столицу Азербайджана Баку

© Фото : Пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиПатриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан
Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Фото : Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в столицу Азербайджана Баку, сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ).
"Третьего мая 2025 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Баку", – сообщили в Московском патриархате.
В аэропорту "Гейдар Алиев" его встретили епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий (Смирнов), чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов и заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями Сахиб Нагиев.
Патриарх, сообщили в РПЦ, возглавит литургию в кафедральном соборе святых Жен-Мироносиц в Баку в 9.00 мск 4 мая.
© Фото : Пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиПатриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан
Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Фото : Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан
 
РелигияАзербайджанБакуРусская православная церковьМосковский ПатриархатПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала