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Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан
Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан - РИА Новости, 03.05.2025
Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в столицу Азербайджана Баку, сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ). РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T13:56:00+03:00
2025-05-03T13:56:00+03:00
2025-05-03T14:06:00+03:00
религия
азербайджан
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московский патриархат
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в столицу Азербайджана Баку, сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ). "Третьего мая 2025 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Баку", – сообщили в Московском патриархате. В аэропорту "Гейдар Алиев" его встретили епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий (Смирнов), чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов и заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями Сахиб Нагиев.Патриарх, сообщили в РПЦ, возглавит литургию в кафедральном соборе святых Жен-Мироносиц в Баку в 9.00 мск 4 мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, баку, русская православная церковь, московский патриархат, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Азербайджан, Баку, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан
Патриарх Кирилл прибыл с визитом в столицу Азербайджана Баку